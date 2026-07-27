WSV holt Punkt zum Auftakt

.Walpertskirchen - Ampfing – Foto: Dominik Findelsberger

Der SV Walpertskirchen hat sich in der Bezirksliga-Saisonpremiere gegen den TSV Ampfing ein 1:1 erkämpft. Christian Käser tunnelte in der 16. Minute Keeper Domen Bozjak zum Ausgleich.

Ein sehr kampfbetontes Bezirksliga-Auftaktspiel lieferten sich am Freitagabend vor 320 Zuschauern der SV Walpertskirchen und der TSV Ampfing. 1:1 (1:1) hieß es, als der ganz schön geforderte Schiri Richard Bachmann nach 94 Minuten abpfiff.

Der Referee vom FC Aschheim hatte die Partie mit etwas längerer Leine gut im Griff, zückte insgesamt siebenmal Gelb und einmal Gelb-Rot und konnte sich auf zwei sehr gut postierte Assistenten an den Linien verlassen. Die hatten mit dem Winken bei Ampfinger Abseitsstellungen gut zu tun. „Nicht weil Walpertskirchens Abseitsfalle so toll gewesen wäre, sondern weil wir uns ungeschickt angestellt haben“, stellte dazu Gäste-Trainer Slaven Jokic fest.

Walpertskirchen erwischte einen denkbar ungünstigen Start. Schlussmann Marvin Thormann verschätzte sich bei einem hohen Ball, ein Ampfinger brachte das Leder von der rechten Fünferseite flach zurück und Karlo Jolic hatte keine Mühe beim Führungstreffer nach sechs Minuten. Der WSV erholte sich schnell von diesem Schock. Sechs Minuten später zirkelte Christian Käser den Ball gefährlich in die Ampfinger Box, aber Luca Fellermeier brachte das Leder nicht unter Kontrolle. Weitere vier Minuten später machte es Käser selbst. Von Daniel Schuler genial auf links angespielt, zog er vors Gäste-Tor und tunnelte Keeper Domen Bozjak zum Ausgleichstreffer (16.).

Der WSV hatte nun das Spiel gut im Griff, während es die Gäste mit etwas härterer Gangart versuchten und ihre Angriffe meist im Abseits endeten. Nach 28 Minuten nochmal ein Raunen beim WSV-Anhang, als Käser, wieder von links, in den Sechzehner stürmte, jedoch den Abschluss verpasste. In der 35. Minute waren sich drei WSV-Angreifer beim Abschluss uneins. Nach 32 Minuten kam Adrian Alexy für den, ohne gegnerische Beteiligung, verletzten Florian Bauman. Fast mit dem Pausenpfiff noch die Chance für Ampfing, als Andreas Bobenstetter nach einem Eckball am langen Eck zu überrascht war und Thormann klären konnte.

Die zweite Halbzeit war dann beiderseitiges Belauern und ein Freistoßfestival. Den berühmten Lucky Punch, wenn auch zu diesem Zeitpunkt sehr früh, verpasste Christian Käser, der von Ampfings baumlangen Kerls kaum zu halten war, nach 55 Minuten. Einen weiten Ball legte er sich per Kopf gefühlvoll vor, jagte das Leder dann aber aus vollem Lauf über den Kasten. Ab der 72. Minute war Ampfing durch eine Gelb-Rote Karte in Unterzahl, und ein raffinierter Alexy-Freistoß ging knapp vorbei (83.). Kurz vor Schluss landete ein Verzweiflungs-Schuss von Raphael Hösl fast von der Mittellinie auf dem Dach des Ampfinger Tores.