WSV holt Ex-Spieler des SV Straelen

Kurz vor Saisonbeginn verstärkt der Wuppertaler Sportverein seinen Kader mit einem neuen Defensivspieler: Toshiaki Miyamoto. Der 26-jährige Japaner ist defensiv zuhause, bringt viel Erfahrung aus der Regionalliga mit und kommt vom Bremer SV, wo er zuletzt in der Regionalliga Nord spielte.

Zuvor lief er für den SV Straelen auf und bringt insgesamt über 100 Einsätze in der Regionalliga mit. Miyamoto ist 1,71 Meter groß, linksfußig und überzeugt durch seine starke Mentalität. Er kann sowohl als Linksverteidiger als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden.Sportdirektor Gaetano Manno sagt über den Neuzugang: „Er ist ein defensiver Spieler, der linksfußig ist. Er bringt eine gute Mentalität und Einstellung mit, hat bereits viel Erfahrung gesammelt und war Stammspieler in seinen vorherigen Teams. Wir freuen uns sehr, dass er jetzt bei uns ist – er ist eine große Hilfe für uns und ein guter Fußballer.“