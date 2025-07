WSV holt den zweiten Testspiel-Sieg

Bereits am Freitag ist der WSV erneut gefordert. Dann ist er um 19 Uhr beim Oberligisten TSG Sprockhövel zu Gast. In der kommenden Woche stehen noch Duelle beim SV Schermbeck (16. Juli, 18.30 Uhr) und gegen Westfalia Rhynern (19. Juli, 14 Uhr, Stadion am Zoo) an, ehe die Saison am 25. Juli (Freitag) mit der Partie gegen Fortuna Köln startet.