Der WSV gewann mit 2:1 gegen Gladbach. – Foto: Jochen Classen

WSV gewinnt weiter und steht vor dem Klassenerhalt Im Abstiegskampf der Regionalliga West hat der Wuppertaler SV ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Trainer Sebastian Tyrala bezwang am Samstagnachmittag (19. April 2025) die U23 von Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (1:0). 2.137 Fans waren ins Stadion am Zoo gekommen.

Der WSV musste auf Innenverteidiger Vincent Gembalies verzichten, sonst stand die zuletzt erfolgreiche Formation zur Verfügung. Im Vergleich zum Sieg in Köln kamen Kilian Bielitza und Timo Bornemann für den verletzten Vincent Gembalies und Pedro Cejas in die Startelf. Gladbach reiste mit dem ehemaligen WSV-Kapitän Lion Schweers an, aber ohne Torjäger Noah Pesch an.

WSV trifft zweimal auf verbotener Position Bereits in der 4. Minute lag der Ball im Gladbacher Tor, allerdings stand Bornemann zuvor klar im Abseits. Der WSV startete engagiert: Ein 20-Meter-Schuss von Dildar „Kadi“ Atmaca flog nur knapp am rechten Pfosten vorbei (6.). Ein abgefälschter Schuss von Atmaca senkte sich auf das Tornetz (11.), Semir Saric versuchte es aus der Drehung, scheiterte aber an Torwart Maximilian Neutgens (12.).

Gestern, 14:00 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 2 1 Die Gäste setzten in der 21. Minute das erste Ausrufezeichen. Ein Schuss von Ingyom Jung strich nur knapp über die Latte. Das Spiel verlief nun ausgeglichener. Dann legte aber der WSV wieder los. Ein Treffer von Benedikt Wimmer zählte wegen Abseits nicht (28.). Eine Minute später war es aber soweit: Atmaca tanzte seinen Gegenspieler aus und passierte auch Torwart Neutgens – 1:0 (29.). Ismail hatte in der 38. Minute das 1:1 auf dem Fuß, scheiterte aber an WSV-Schlussmann Michael Luyambula (38.). Aday Ercan versuchte es noch einmal mit einem Schuss aus der Distanz (44.), aber es blieb beim 1:0 zur Pause.