WSV: Ein Frühstart, der „worst case“ und Druck in der Höhe

Und wie geht es persönlich mit dem Innenverteidiger weiter, der sich in dieser Saison in den Fokus auch anderer Clubs gespielt hat? „Das Ziel ist der Klassenerhalt. Den Rest wird man zu gegebener Zeit sehen, alles ist noch sehr vage“, sagt der 20-Jährige, der in ständigem Kontakt mit den Verantwortlichen der U23 des FC Bayern steht, routiniert mit einem Lächeln. In der laufenden Saison will der Zwei-Meter-Mann, der in seiner Jugend auf dem Kleinfeld noch Stürmer war, möglichst noch zwei Treffer erzielend, passend zu seiner Rückennummer fünf.