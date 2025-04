Der Wuppertaler SV feiert den Auswärtssieg in Köln. – Foto: Gunnar

WSV: Das Feuer, die 31 und mündliche Zusagen Der Wuppertaler SV hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Regionalliga West gemacht. Verlinkte Inhalte Regionalliga West 1. FC Köln II Wuppertaler SV

Es war eine erfolgreiche Woche für den Regionalligisten Wuppertaler SV. Die Mitgliederversammlung in der Alten Glaserei verlief unaufgeregt und war bereits nach knapp zwei Stunden beendet. Einen Tag später folgte der im Abstiegskampf so wichtige 1:0-Auswärtssieg bei der U21 des 1. FC Köln. Doch viele Aufgaben stehen noch an.

Fr., 11.04.2025, 19:30 Uhr 1. FC Köln 1. FC Köln II Wuppertaler SV Wuppertaler SV 0 1 + Video „Die Stimmung in der Kabine war natürlich toll, es herrschte Erleichterung pur“, blickte der Sportliche Leiter Gaetano Manno auf den Freitagabend im Franz-Kremer-Stadion zurück. „Es tat gut, so mit den Fans, die uns hervorragend unterstützt haben, feiern zu können. Wir hatten ja auch in der vergangenen Woche gegen Düren gewonnen. Aber in Köln hat es noch mehr Spaß gemacht. Die Mannschaft hatte richtig Feuer.“

Manno („Wir haben ja schon in den vergangenen Wochen gut gespielt, aber zu wenig Tore erzielt“) war am Samstag nach Krefeld gefahren, um in der Grotenburg die Partie zwischen dem KFC Uerdingen und der U23 von Borussia Mönchengladbach (1:1) zu beobachten. Aus gutem Grund: Die Gladbacher kommen am nächsten Samstag (19. April, 14 Uhr) ins Stadion am Zoo, nach Krefeld geht es dann am 26. April. Viele Fragezeichen bei der Planung