WSV chancenlos gegen die Murnaus Wucht – Landesliga-Kicker an fünf Toren beteiligt

Mit fünf Akteuren aus der Landesliga setzt sich der TSV 1865 Murnau II klar gegen den WSV Unterammergau durch und gewinnt 5:1.

Stephan Bierling erlebte einen Tag zum Feiern. Das erste Neun-Punkte-Wochenende von A-Jugend, Erster und Zweiter Mannschaft kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Vor allem seine zwei Teams – U19 und Reserve – befreien sich mit Siegen aus einer Schlinge, die sich zuletzt immer enger gezogen hatte. „Da war schon Anspannung da“, räumt der Coach des TSV 1865 Murnau II ein. Sie löste sich in einem unerwarteten Schützenfest gegen Unterammergau. 5:1 hieß es in der Kreisliga. „Heute waren wir eiskalt.“

Kollege Tobias Benning wirkte wenig frustriert, ordnete das Ergebnis realistisch ein. Was vermochten er und seine Spieler schon auszurichten gegen ein Team, das beinahe zur Hälfte aus Landesliga-Personal bestand? Fünf Mann, die vorher gegen Dornach im Kader gestanden hatten, gehörten der Startelf an.

„Und wir reaktivieren den Sepp“, scherzt Benning. Routinier Josef Thiermeyer half aus und wurde Teil des Plans, den jungen Murnauern mit Körperlichkeit beizukommen. Als sie beim WSV aber die Aufstellung sahen, beförderten sie den gen Mülleimer. Sinnlos. „Wenn da fünf solche Kälber daherkommen“, sagt der Coach über Benedikt Multerer, Murat Höbekkaya, Leon Schlichting, Max Wörrle und Camillo Kaspar. Mit der Verstärkung aus Team eins kaschierte der TSV seine zwei größten Mängel in der Kreisliga: Physis und Abschlussstärke. „Damit muss man leben. Ich würde es auch machen“, sagt Benning.

An allen Toren waren die fünf beteiligt. Vier schossen sie selbst, den Treffer von Dawid Muras legte Leon Schlichting vor. Die Hilfe von oben war willkommen in einem alles andere als leichten Spiel. Unterammergau trat geordnet und kampfstark auf, machte wenig falsch – auch wenn das Ergebnis anderes vermuten lässt. Strukturelle Mängel waren nicht aufzudecken. Nur bei den gefährlichen Aktionen des TSV packten sie viel zu zaghaft zu. Vielleicht waren sie auch von der brachialen Wucht von Multerer, Höbekkaya und Co. überrascht. „Die Präsenz war voll da“, lobt Bierling. Damit glich Murnau seine spielerischen Unsauberkeiten aus.

Bezahlt gemacht hat sich das exzessive Torschusstraining vergangene Woche. Das mag zwar Martin Wagner, der Coach der Landesliga, als Ironie des Abends abheften, weil es in der Ersten einfach nicht klappen will mit dem Toreschießen. Beim Kreisliga-Team sorgte es aber für ein Einbahnstraßenspiel. „Vier Schuss, drei Treffer“, so fasst Benning Hälfte eins zusammen. „Jede Chance war drinnen“, sagt Kollege Bierling.

Nicht irgendwo: Die Versuche von Schlichting, Höbekkaya und Muras schlugen jeweils direkt neben dem Pfosten ein. Gerade Kapitän Muras hatte unter der Woche schon seine Männer angeheizt und erwies sich auch am Samstagabend auf dem Platz als großer Anführer. „Er hat Emotionalität reingebracht“, lobt sein Coach. Zweiter „großer Unruheherd“ beim TSV war Rechtsverteidiger Justus Schulze, der immer wieder mit langen Wegen in alle Richtungen positiv auffiel und viele Lücken riss.

Auf Seiten des WSV kontrollierte Elias Hartwig das Zentrum. „Hört sich blöd an bei einem 1:5. Aber er war wirklich überragend“, lobt Benning. Das Ergebnis konnte auch er nicht beeinflussen. In Hälfte zwei, als der WSV gebrochen war und Murnau zwei Gänge zurückschaltete, traf der TSV noch zweimal nach Angriffen über außen mit Multerer im Strafraum. Ein Ehrentor von David Bender sprang noch für die Gäste heraus.