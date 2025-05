WSV bindet auch Torwart Emil Metz weiter an sich

Der 20-jährige Emil Metz spielt momentan seine erste Saison im Herrenbereich. Er war 2022 in die Jugend des Wuppertaler SV gewechselt. Davor lief er für den TuS Iserlohn, den FC Iserlohn 46/49 und seit 2023 für Borussia Dortmund auf. Seinen ersten Einsatz in der Regionalliga West hatte er am 5. April 2025, als er im Heimspiel gegen den 1. FC Düren (4:1) in der 81. Minute für Michael Luyambula eingewechselt wurde.