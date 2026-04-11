WSV-Berater Küsters: „Alles andere reicht nicht“

Wir wollten in Bochum den Bock unbedingt umstoßen und den Druck auf Rödinghausen und die anderen Teams erhöhen. Doch erst einmal musst du deine eigenen Hausaufgaben machen und mal was gewinnen. Das haben wir leider nicht geschafft. Natürlich müssen wir nun morgen nach Bocholt schauen und gucken, was Rödinghausen da macht.

Jedes Spiel ist für uns ein Endspiel, deshalb ist es das nächste am 19. April gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach auch. Doch auch da müssen wir die Leistung aus den ersten 60 Minuten über 90 Minuten bringen. Alles andere reicht nicht.“

Unterdessen wurde bekannt, dass laut Statuten die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf als Absteiger aus der Regionalliga West zählen würde, sofern das Zweitliga-Team der Landeshauptstädter (das am Freitag 1:2 gegen Holstein Kiel verlor und damit nur zwei Punkte vor der Abstiegszone liegt) in die 3. Liga absteigt. Dazu Stephan Küsters: „Es ist entscheidend, dass wir auf uns gucken.“