WSV-Auftakt mit unnötiger Niederlage

Am Dienstag (1. Juli) reist der WSV ins Trainingslager in Willingen und trifft dort am Samstag (5. Juli) um 15.15 Uhr auf den Südwest-Regionalligisten Hessen Kassel mit dem ehemaligen Wuppertaler Coach René Klingbeil. Am 6. Juli empfangen die Rot-Blauen im Rahmen des Saisoneröffnung den Zweitligisten VfL Bochum. Anstoß im Stadion am Zoo ist um 15.30 Uhr.