WSV: Auftakt, Angeschlagene und Ansage

„Die ersten Eindrücke sind positiv. In den ersten Tagen ging es darum reinzukommen und zu schauen, wer auf welchem Level ist und ob alle ihre Hausaufgaben gemacht haben. Das haben sie: Wir sind sehr zufrieden“, zieht der 37-Jährige eine Bilanz. Das sieht auch der Sportliche Leiter Gaetano Manno so: „Bislang war es sehr positiv, alle haben mitgezogen trotz des Wetters. Auch am Samstag bei den 1.000-Meter-Läufen.“

Nach den intensiven Belastungen war der Sonntag trainingsfrei. Welche sind die Schwerpunkte bis zum Trainingslager, das am 1. Juli in Willingen (Sauerland) beginnt? „Es geht um die Spielidee. Wir wollen den Jungs schnell einimpfen, was wir vorhaben. Natürlich steht in den ersten zehn Tagen auch die Fitness im Vordergrund, aber meist mit Ball“, blickt Tyrala voraus. Für Dienstag ist zudem ein Spezialprogramm mit Blick auf Schnelligkeit und Kraftausdauergeplant.