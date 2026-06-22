WSG Tirol verpflichtet Marc Striednig

Verstärkung für das WSG-Mittelfeld: Der 20-jährige Salzburger Marc Striednig wird ein Grün-Weißer. – Foto: WSG Tirol

Der Rechtsfuß lief darüber hinaus mehr als zehn Mal für die U-Nationalteams des ÖFB (U18 bzw. U19) auf und weckte zuletzt das Interesse nationaler und internationaler Klubs. Der gebürtige Salzburger hat einen längerfristigen Vertrag bei der WSG Tirol unterschrieben. Er erholt sich derzeit noch von einer Muskelverletzung und wird voraussichtlich kommende Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.

Stefan Köck, Manager Sport der WSG Tirol, zum Transfer: „Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass sich Marc trotz des starken Interesses aus dem In- und Ausland für die WSG Tirol entschieden hat. Das zeigt, dass unser Verein als Schritt in die nächste Karrierestufe ernst genommen wird und die Plattform, welche unsere WSG Tirol bietet, geschätzt wird. Marc hat eine erstklassige Fußballausbildung genossen, er bringt einen super Charakter, sowie eine hervorragende Einstellung mit und wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten wichtigen Schritt in seiner Entwicklung machen und so auch zum Erfolg unserer Mannschaft beitragen wird. Unser Dank geht auch an den FC Liefering für die konstruktiven Gespräche und die professionelle Abwicklung.“



Marc Striednig über seinen Wechsel zur WSG Tirol: „Ich bin überglücklich, dass der Transfer geklappt hat. Der Empfang hier war herzlich, der Verein wirkt sehr familiär und ich freue mich einfach auf die Zeit in Tirol und auf die kommenden Aufgaben!“