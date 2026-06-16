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WSG Tirol: Fahrplan für den Sommer 2026
Nach den obligatorischen Leistungsdiagnostiken bot Cheftrainer Philipp Semlic die Grün-Weißen am 15. Juni zur ersten Raseneinheit im Gernot Langes Stadion. Bereits am Freitag, den 19. Juni (18:30 Uhr), steht in Zirl das erste Testspiel am Programm. Die offenen Details zu den Vorbereitungsspielen werden zeitnah bekanntgegeben.
15. Juni 2026 | 10:00 Uhr: Trainingsauftakt in Wattens 19. Juni 2026| 18:30 Uhr: Testspiel gegen den FC Zirl (in Zirl) 26. / 27. Juni 2026 | TBD: Testspiel in Wattens (Gegner noch offen) 1. Juli 2026| 18:30 Uhr: Testspiel gegen Austria Salzburg (in Salzburg) 4. Juli 2026 | 17:30 Uhr: Testspiel gegen Górnik Zabrze (in Angerberg) 11. Juli 2026 | TBD: Testspiel (Gegner und Ort noch offen) 17. Juli 2026 | 18:30 Uhr: Testspiel gegen Hertha BSC (in Kundl) 24./25./26. Juli 2026: 1. Runde UNIQA ÖFB-Cup 31. Juli / 1./2. August 2026: 1. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2026/27