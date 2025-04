WSC FRISIA wird spät geschockt – Klatsche für Abbehausen

Der Spitzenreiter behält in einer umkämpften Partie am Ende doch noch die Oberhand. Die Gastgeber hielten lange Zeit sehr gut mit und waren drauf und drauf mindestens einen Punkt mitzunehmen. In der 83. Spielminute hatte Jan Speer dann etwas dagegen und traf zum 0:1 für die Gäste. Bei dem Spielstand blieb es dann auch, wodurch der SV Brake seine Titelambitionen erneut untermauert.

Für den abgeschlagenen Vorletzten Zetel war es die Möglichkeit, noch mal irgendwie Anschluss im Tabellenkinder zu finden, ein kleines Endspiel also. Entsprechend motiviert gingen die Hausherren auch in die Partie und gingen nach 24 Minuten in Führung. Wie es aber eben bei den Mannschaften die unten stehen so ist, fehlt oft das nötige Spielglück und so fiel kurz vor der Halbzeit doch noch der Ausgleich. Diesen Schock nahm Zetel mit in die Kabine und offensichtlich auch mit in die zweite Halbzeit. Denn gerade einmal zehn Minuten dauerte es, bis Hude die Partie komplett drehte und auf 1:2 stellte. Zetel konnte nicht mehr zurückkommen und musste die nächste ganz bittere Niederlage hinnehmen.