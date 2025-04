WSC FRISIA will im Nachholspiel Druck auf Brake aufbauen

Am Mittwochabend steht das Nachholspiel des 17. Spieltages zwischen dem VfR Wardenburg und dem WSC FRISIA an. Für Wilhelmshaven ist es nach dem eher endtäuschenden 1:1 gegen TuS Obenstrohe nun die nächste Möglichkeit, Druck auf den Spitzenreiter SV Brake auszuüben. Für Wardenburg geht es weiterhin um den Klassenerhalt, ein überraschender Heimerfolg würde Luft im Tabellenkeller bedeuten.

Das Hinspiel war damals eine klare Angelegenheit – WSC FRISIA bot einen überzeugenden Auftritt und führte nach knapp 60 Minuten bereits mit 4:0, der Treffer der Gäste zum 4:1 war lediglich noch Ergebniskosmetik. Am vergangenen Mittwoch unterlag Wardenburg vor heimischer Kulisse der Reserve vom VfL Oldenburg, nach zuletzt drei ungeschlagenen Partien in Folge, mit 1:3. Für den VfR wird es aller Voraussicht nach bis zum letzten Spieltag einzig und allein um den Klassenerhalt gehen. Mit dem WSC FRISIA reist nun allerdings eine Mannschaft an, die es den Gastgebern richtig schwer machen wird. Die Blau-Weißen haben nach wie vor die Ambitionen den Ligaprimus Brake von der Spitze zu verdrängen. Dazu kommt, dass zuletzt gegen Großenkneten und Obenstrohe jeweils späte Ausgleichstreffer und damit verspielte Siege hingenommen werden mussten. FRISIA reist also mit reichlich Frust im Bauch an und wird einen weiteren Patzer nicht hinnehmen.