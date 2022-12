WSC Frisia Wilhelmshaven plant für die Rückrunde

Ein Rückkehrer für die Offensive.

Noch ist das Jahr 2022 nicht beendet, da dürfen wir den ersten Zugang für 2023 vermelden. Mit Reno Janssen kehrt ein eminent wichtiger Spieler mit allerhand Offensivpower und viel Charakter auf dem Feld zum WSC Frisia zurück.

Nach seinem Wechsel zum ESC Geestemünde in die Bremen-Liga absolvierte Reno dort alle 15 Spiele. Dabei erzielte er drei Treffer und kehrt jetzt nach Wilhelmshaven zurück. „Nach meinem Wechsel in die Bremen-Liga ist der Kontakt zum WSC nie abgerissen, jetzt freue ich mich, wieder hier zu sein, um in dieser sportlich sehr herausfordernden Situation helfen zu können, die Klasse zu halten.“

Aber es gibt auch Spieler, die verabschiedet werden.