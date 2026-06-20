Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
WSC Frisia Wilhelmshaven kann weiter mit Tom Schubert planen
Der WSC Frisia Wilhelmshaven hat eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems geklärt. Offensivspieler Tom Schubert wird auch in der nächsten Spielzeit zum Kader der Jadestädter gehören.