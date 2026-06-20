 2026-06-19T10:19:57.353Z

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WSC Frisia Wilhelmshaven kann weiter mit Tom Schubert planen

Offensivtalent bleibt an Bord

von p.s. · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
wscfrisia1 – Instagram
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WSC Frisia
Tom Schubert

Der WSC Frisia Wilhelmshaven hat eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems geklärt. Offensivspieler Tom Schubert wird auch in der nächsten Spielzeit zum Kader der Jadestädter gehören.