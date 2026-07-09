WSC Frisia Wilhelmshaven feiert gelungenen Testspielauftakt 6:2-Erfolg gegen den SC Wangerland von p.s. · Heute, 16:34 Uhr · 0 Leser

– Foto: Matthias Schlue

Der WSC Frisia Wilhelmshaven ist mit einem Erfolg in die Testspielphase der Vorbereitung gestartet. Im ersten Test setzte sich der Bezirksligist mit 6:2 gegen den SC Wangerland durch. Nach einer schwierigen Anfangsphase steigerte sich die Mannschaft deutlich und belohnte sich mit einem am Ende klaren Erfolg.

Der Auftakt in die Partie verlief für den WSC Frisia Wilhelmshaven zunächst alles andere als optimal. In den ersten Minuten war der Mannschaft die fehlende Abstimmung noch anzumerken. Nach der ersten Trainingswoche wirkte das Zusammenspiel in einigen Situationen noch nicht eingespielt, was der Gast aus Wangerland früh zur Führung nutzen konnte. Mit zunehmender Spielzeit fand Frisia jedoch immer besser in die Begegnung. Der Bezirksligist übernahm zunehmend die Kontrolle und dominierte das Spielgeschehen. Immer wieder erspielte sich die Mannschaft gute Torchancen, doch entweder war ein Abwehrspieler des SC Wangerland zur Stelle oder der gegnerische Torhüter verhinderte zunächst den Ausgleich beziehungsweise weitere Treffer.

Kurz vor dem Seitenwechsel wurde der Aufwand schließlich belohnt. Tim Rister erzielte den wichtigen Treffer, mit dem der WSC Frisia Wilhelmshaven die knappe Führung mit in die Halbzeitpause nahm. Nach einer zunächst schwierigen Anfangsphase hatte sich die Mannschaft das Spiel bis dahin zunehmend zu ihren Gunsten entwickelt. Mit Beginn der zweiten Halbzeit nutzte das Trainerteam die Gelegenheit, zahlreiche Wechsel vorzunehmen. Trotz der personellen Veränderungen blieb der Spielfluss erhalten. Frisia kam gut aus der Pause, knüpfte an die Leistung vor dem Seitenwechsel an und baute den Vorsprung im weiteren Verlauf konsequent aus.