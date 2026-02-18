WSC Frisia testet gegen Kreisliga-Tabellenführer

– Foto: Christoph Kulhoff

Der Wilhelmshavener SC Frisia empfängt am Mittwoch zum nächsten Vorbereitungsspiel den FC Zetel. Anstoß ist um 20:15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Sportpark an der Freiligrathstraße, gespielt wird unter Flutlicht. Der Eintritt ist frei.

Nach den positiven Entwicklungen im jüngsten Auswärtsspiel will Frisia weiter an Abläufen und Stabilität arbeiten. Ziel ist es, die Automatismen im eigenen Spiel zu festigen und die Ordnung in allen Mannschaftsteilen weiter zu verbessern.

Heute, 20:15 Uhr Wilhelmshavener SC Frisia WSC Frisia FC FW Zetel FC FW Zetel 20:15 live PUSH

Mit dem FC Zetel gastiert der Tabellenführer der Kreisliga in Wilhelmshaven. Die Gäste verfügen über große Qualität im Kader und werden den Bezirksligisten in sämtlichen Bereichen fordern.