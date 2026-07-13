WSC FRISIA siegt auch gegen Germania Wiesmoor

– Foto: Holger Hartmann

Der Wilhelmshavener SC Frisia hat den Abschluss seines zweitägigen Trainingslagers mit einem deutlichen Testspielerfolg gekrönt. Beim Bezirksliga-Absteiger Germania Wiesmoor setzte sich der WSC mit 7:1 durch.

Auf schwierigem Geläuf kamen die Wilhelmshavener gut in die Partie, mussten lediglich zwischenzeitlich nach einem Eckball einen Gegentreffer hinnehmen. Die Mannschaft zeigte sich davon unbeeindruckt und gestaltete die Begegnung noch vor der Pause deutlich. Tim Rister traf dreimal, Patrick Degen steuerte einen weiteren Treffer bei, sodass Frisia mit einer klaren Führung in die Halbzeit ging.

Nach dem Seitenwechsel begann das große Wechseln. Dadurch verlor der WSC über weite Phasen etwas den Spielfluss. Zum Ende der Partie sorgten Drissa Quattara und Justin Dombrovski mit ihren ersten Toren für Frisia für weitere Erfolgserlebnisse und den 7:1-Endstand.