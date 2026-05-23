WSC Frisia setzt weiter auf Erfahrung: Alexander Koscheck bleibt Zusage für die nächste Saison von p.s. · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

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Der Wilhelmshavener SC Frisia kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Alexander Koscheck bauen. Der erfahrene Defensivspieler hat seine Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben und bleibt damit ein wichtiger Bestandteil des Bezirksligisten.

Mit seiner Präsenz und Kommunikation auf dem Platz nimmt Koscheck innerhalb der Mannschaft weiterhin eine bedeutende Rolle ein. Vor allem in der Defensive soll er auch künftig Stabilität verleihen. Darüber hinaus setzt der Verein auf seine Kopfballstärke, die nicht nur in der Abwehr, sondern auch offensiv bei Standardsituationen immer wieder gefragt ist. „Ich freue mich, auch in der nächsten Saison weiter Teil der Mannschaft zu sein“, erklärte Koscheck zu seiner Verlängerung. Gleichzeitig blickt der Routinier bereits auf die kommende Spielzeit voraus: „Ich hoffe auf eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison und möchte mit meiner Erfahrung auf und neben dem Platz vorangehen.“

Besonders wichtig ist dem Defensivspieler dabei auch die Arbeit mit den jüngeren Spielern innerhalb des Teams. „Besonders den jungen Spielern möchte ich zeigen, wie wichtig Einsatz, Respekt und das richtige Verhalten innerhalb einer Mannschaft sind“, betonte Koscheck. Auch von Vereinsseite wird die Verlängerung als wichtiger Baustein für die kommende Saison angesehen. „Mit seiner Erfahrung und Kommunikation auf dem Platz wird er die Defensive stabilisieren, und mit seinem guten Kopfballspiel, hoffentlich auch Tore in der Offensive erzielen“, erklärte der Verein zur weiteren Zusammenarbeit. Abschließend richtete Frisia noch eine klare Botschaft an den Defensivspieler: „Wir freuen uns, dass du an Bord bleibst, Koscheck!“