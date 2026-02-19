WSC Frisia ringt FC Zetel nieder – 3:2-Erfolg mit Licht und Schatten

Von Beginn an präsentierte sich Frisia gut organisiert. Defensiv stand die Mannschaft kompakt, ließ nur wenig zu und überzeugte durch klare Abläufe im Spiel gegen den Ball. Die Automatismen griffen, die Abstände stimmten – Zetel fand kaum Lösungen, um gefährlich vor das Tor zu kommen.

Nach Wiederanpfiff änderte sich das Bild. Mit den vorgenommenen Wechseln verlor Frisia zunehmend den Zugriff auf das Spiel. Die zuvor stabile Ordnung geriet ins Wanken, Konzentrationsfehler schlichen sich ein.

Folgerichtig ging FRISIA früh in Führung: In der 11. Minute erzielte Patrick Degen das 1:0. Auch danach blieb das Team spielbestimmend und legte in der 25. Minute nach. Tarek El-Ali erhöhte auf 2:0 und unterstrich die dominante Phase der Gastgeber. Mit dieser verdienten Führung ging es in die Pause.

Zetel nutzte diese Phase konsequent aus. In der 57. Minute verkürzte Santy Bruns auf 2:1, ehe Divan Erkek in der 66. Minute den 2:2-Ausgleich markierte. Zwei Fehler im Defensivverhalten ermöglichten dem Gegner die Rückkehr in die Partie – ein Umstand, der im weiteren Trainingsverlauf aufgearbeitet werden dürfte.

Janßen setzt den Schlusspunkt

Doch Frisia zeigte Moral. In einer nun offenen Begegnung gelang in der 75. Minute der erneute Führungstreffer. Jendrik Janßen erzielte mit einem sehenswerten Abschluss das 3:2 und stellte damit den Endstand her.

In der Schlussphase verteidigte der WSC den knappen Vorsprung und brachte den Sieg über die Zeit.

Zwischenfazit mit Blick nach vorn

Der Erfolg gegen Zetel bringt positive Erkenntnisse – insbesondere aus der ersten Halbzeit, in der Struktur und Abstimmung überzeugten. Gleichzeitig machten die Minuten nach der Pause deutlich, dass noch Arbeit vor dem Team liegt. Der Verlust an Stabilität und Konzentration darf sich im weiteren Verlauf nicht wiederholen.

Die nächste Gelegenheit zur Standortbestimmung bietet sich am Sonntag, 22.02.2026, wenn Frisia im Heimspiel auf den TuS Pewsum trifft. Dort wird sich zeigen, wie schnell die Mannschaft die gewonnenen Erkenntnisse auf den Platz bringen kann.