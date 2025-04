Am 25. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems fielen einige überraschende Ergebnisse, die sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf für neue Spannung sorgen. Während der SV Brake eine ungewohnte Niederlage hinnehmen musste, bleibt Verfolger Wilhelmshavener SC FRISIA weiter in Schlagdistanz. Im Tabellenkeller konnten einige Teams wichtige Siege feiern, während andere weiter tief in der Krise stecken. Besonders beeindruckten der VfL Stenum, Tur Abdin Delmenhorst und der Heidmühler FC mit klaren Erfolgen. Hier alle Spiele des Wochenendes im Überblick: