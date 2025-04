A-Jun. LL WE

WSC FRISIA spielt eine starke Saison und ist nach wie vor der einzige Brake-Verfolger der Liga. Unabhängig vom finalen Tabellenplatz plant der Verein bereits für die Zukunft und bleibt dabei seiner Linie treu. Mit Leon Luft und Gianluka Zura werden nun zwei weitere Spieler aus der eigenen Jugend in die erste Herrenmannschaft hochgezogen.

Die Nachwuchsabteilung des WSC FRISIA sorgt immer wieder für absolute Top-Talente, die in der laufenden Spielzeit sogar in der A-Jugend-Landesliga unterwegs ist. Zwei dieser Talente schließen sich nun der ersten Herrenmannschaft an.

Der 18-Jährige Leon Luft ist ein körperlich sehr robuster Spieler, der sich im Sturm Zuhause fühlt. Mit seinem starken Abschluss und seiner Präsenz überzeugte er die Verantwortlichen des Vereins und wird in Zukunft im Herrenbereich auf Torejagd gehen.