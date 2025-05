Nach dem dominanten 11:0-Erfolg gegen Bümmerstede gab es für den VfL Stenum am vergangenen Wochenende nur ein Remis beim FC Rastede. Die Gäste gingen früh in Führung, kassierten dann aber kurz vor und nach der Halbzeit drei Tore und liefen auf einmal dem Rückstand hinterher. Die starke Offensive Stenums wachte aber noch einmal auf und konnte zumindest noch auf 3:3 stellen.

Der starke Lauf des GVO Oldenburg wurde auch in Ohmstede fortgesetzt. Ein dominanter Auftritt ließ nie wirklich Zweifel aufkommen, womit Oldenburg auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen bleibt und zudem den vierten Sieg in Folge feiert. Für den FC Ohmstede hingegen ist es die dritte Niederlage am Stück, womit es weiterhin darum geht, irgendwie den Abgang in die Kreisliga zu verhindern.