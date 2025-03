WSC FRISIA im Nachholspiel mit Pflichtaufgabe

Am Mittwochabend steht in Wilhelmshaven das Nachholspiel vom 14. Spieltag an. Vor heimischer Kulisse empfängt der WSC FRISIA den Tabellenletzten aus Bümmerstede. Tabellarisch könnte der Unterschied kaum größer sein.

Die Hausherren siegten am vergangenen Freitag souverän mit 4:1 gegen GVO Oldenburg und werden im Normalfall auch am Mittwoch nicht patzen. Die Gäste von Blau-Weiß Bümmerstede zeigten zuletzt gegen Ohmstede eine ordentliche Leistung, mussten sich aber dennoch aufgrund eines späten Siegtreffers mit 2:3 geschlagen geben. Fakt ist aber auch, dass mit dem WSC FRISIA nun ein Gegner wartet, der in dieser Saison ein anderes Kaliber ist. Die Hausherren wollen den Spitzenreiter aus Brake so lange es geht ärgern und können mit einem Sieg den Abstand auf neun Punkte verringern. Dazu kommt, dass Wilhelmshaven noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand hat, mit dem man Brake noch weiter auf die Pelle rücken kann. Der Sieg am Mittwoch ist also absolute Pflicht, wenn man im Titelrennen noch ein Wörtchen mitsprechen möchte.