WSC Frisia: Degen und Blasczyk übernehmen für Glöckner Trainerwechsel beim Landesligisten WSC Frisia Wilhelmshaven

„Wir bedanken uns ganz ausdrücklich bei Sven Glöckner. Neben seiner Arbeit auf dem Platz hat er sich vor Amtsantritt mit einem bewundernswerten Elan bei der Kaderzusammenstellung und der Saisonvorbereitung reingehängt. Ergebnisse und Leistungen liegen dennoch hinter unseren Erwartungen zurück“, wird Manager Oli Giersdorf auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Mit Benjamin Blasczyk steht der bisherige Co-Trainer nun in der Verantwortung. Ihm zur Seite wird mit Patrick Degen ebenfalls jemand stehen, der Verein und Team bestens kennt. „Wir haben uns ganz bewusst für dieses Doppelgespann entschieden, das mit dem Verein ebenso wie mit dem Team bestens vertraut ist. Wir wollen einen kurzfristigen Impuls setzen, um in den verbleibenden zwei Spielen vor der Winterpause gegen direkte Konkurrenten unser Punktekonto aufzubessern. Im neuen Jahr gilt es dann, das Team sportlich zu stabilisieren und den Abstand zu den Abstiegsrängen schrittweise zu vergrößern“, erklärt Oli Giersdorf das Vertrauen in das neue Trainer-Duo auf der Vereinshomepage.