WSC Frisia beweist Moral: 4:1-Erfolg gegen Pewsum

– Foto: Holger Hartmann, Philip Eiben

Der WSC Frisia hat am vergangenen Sonntag einen verdienten Testspiel-Heimsieg gegen den TuS Pewsum eingefahren. Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands setzten sich die Gastgeber am Ende deutlich mit 4:1 durch und zeigten vor allem in der zweiten Halbzeit ihre spielerische Klasse.

Gäste-Führung aus dem Nichts In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine taktisch geprägte Partie. Der WSC Frisia konzentrierte sich auf eine kompakte Defensive und ließ gegen ballbesitzorientierte Pewsumer kaum gefährliche Aktionen zu. Während die Hausherren selbst zwei hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt ließen, schlug der TuS Pewsum eiskalt zu: Mit dem ersten echten Torschuss der Partie brachte Jannik Stomberg die Gäste in der 35. Minute mit 0:1 in Führung.

Ferfelis-Doppelpack leitet die Wende ein Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild grundlegend. Frisia übernahm nun die volle Kontrolle über das Geschehen. In der 64. Minute markierte Dimitrios Ferfelis per Strafstoß den wichtigen 1:1-Ausgleich. Nur vier Minuten später war die Partie komplett gedreht: Jendrik Janßen traf in der 68. Minute zur 2:1-Führung für die Gastgeber. Der WSC blieb am Drücker und nutzte die Verunsicherung der Gäste. Erneut war es Dimitrios Ferfelis, der in der 73. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 erhöhte.