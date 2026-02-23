WSC Frisia beweist Moral: 4:1-Erfolg gegen Pewsum

Der WSC Frisia hat am vergangenen Sonntag einen verdienten Testspiel-Heimsieg gegen den TuS Pewsum eingefahren. Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands setzten sich die Gastgeber am Ende deutlich mit 4:1 durch und zeigten vor allem in der zweiten Halbzeit ihre spielerische Klasse.
In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine taktisch geprägte Partie. Der WSC Frisia konzentrierte sich auf eine kompakte Defensive und ließ gegen ballbesitzorientierte Pewsumer kaum gefährliche Aktionen zu. Während die Hausherren selbst zwei hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt ließen, schlug der TuS Pewsum eiskalt zu: Mit dem ersten echten Torschuss der Partie brachte Jannik Stomberg die Gäste in der 35. Minute mit 0:1 in Führung.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild grundlegend. Frisia übernahm nun die volle Kontrolle über das Geschehen. In der 64. Minute markierte Dimitrios Ferfelis per Strafstoß den wichtigen 1:1-Ausgleich. Nur vier Minuten später war die Partie komplett gedreht: Jendrik Janßen traf in der 68. Minute zur 2:1-Führung für die Gastgeber.
Der WSC blieb am Drücker und nutzte die Verunsicherung der Gäste. Erneut war es Dimitrios Ferfelis, der in der 73. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 erhöhte.
In der Schlussphase agierte der WSC Frisia in Überzahl und nutzte den Platz für den finalen Schlag. Lean Antonin krönte seine Leistung in der 86. Minute mit seinem ersten Tor im Herrenbereich zum 4:1-Endstand.
Neben dem Ergebnis gab es für die Frisia-Anhänger weiteren Grund zur Freude: Mit Ezzat Kouzi und Drissa Outtara(aus der A-Jugend) feierten zwei Nachwuchstalente ihr Debüt in der ersten Mannschaft.
Lange Zeit zum Feiern bleibt dem Team jedoch nicht. Bereits am kommenden Sonntag, den 01.03.2026, steht das nächste Highlight an. Dann trifft der WSC Frisia im Pokalspiel auf TuRa Westrhauderfehn.