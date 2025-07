WSC feiert torreichen Testspielauftakt gegen Eidinghausen-Werste

In der abgerufenen Spielzeit verpasste der WSC FRISISA nur knapp die lang ersehnte Rückkehr in die Landesliga. Am Ende waren es zwei Punkte und ein schlechteres Torverhältnis, welche die Wilhelmshavener vom Aufsteiger SV Brake trennte. Die Ziele für die anstehenden Saison liegen demnach auf der Hand: es soll wieder oben mitgespielt werden. Im ersten Test der Vorbereitung hieß der Gegner Eidinghausen-Werste, welcher souverän mit 7:1 geschlagen werden konnte.