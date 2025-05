WSC dreht das Spiel - Brake weiter Tabellenführer

Es war angerichtet: Erster SV Brake gegen Zweiter WSC Frisia, das Topspiel der Liga. SV Brake war von Beginn an hellwach, stellte sich mutig dem druckvollen Auftreten der Gastgeber entgegen und zeigte, warum man zu Recht ganz oben mitspielt. Frisia kam schwer ins Spiel – nicht zuletzt, weil Kapitän Jan-Niklas Wiese in der Abwehr die Fäden zog und nichts anbrennen ließ. Falls Frisia doch mal durchbrach war Brakes Nr.1 Sören Büsing zur Stelle der durch tolle Paraden 37./67. Min. und gutes Stellungsspiel die Offensive von Frisia Phasenweise zur Verzweiflung brachte.

Nach vorne setzte Brake mit schnellem Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche. Kunst wurde im Strafraum gelegt, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Kurz vor der Pause dann der verdiente Lohn: Jan Nicklas Wiese schnappte sich den Ball nach einem Foul an der Strafraumgrenze und schlenzte ihn traumhaft ins lange Eck – 1:0, 41.Min. für den SV Brake , die Führung zur Pause war verdient.

Doch nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel. Ein zweifelhafter Elfmeter 47.Min. kurz nach dem Wiederanpfiff brachte Frisia zurück ins Spiel – 1:1. Danach spielte der Tabellenführer seine Breite im Kader aus, brachte frische Kräfte und erhöhte den Druck. SV Brake kämpfte mit allem, was sie hatten – und hätte beinahe wieder geführt, doch Carlos Warns scheiterte mit einer Großchance am stark reagierenden Keeper.