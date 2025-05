Worum es für den SV Schlebusch jetzt noch in der Liga geht

Landesliga: SV Schlebusch – SC Rheinbach. Der SV Schlebusch spielt eine herausragende Rückrunde mit wenig Luft nach oben. Am viertletzten Spieltag hat die Mannschaft von Trainer Markus Hilmer den Klassenerhalt vorzeitig gesichert – und das in einer Liga, die so ausgeglichen ist, dass viele Konkurrenten noch um den Verbleib bangen müssen. „Wir können mit dem Verlauf der Rückrunde wirklich sehr zufrieden sein“, sagt Hilmer. „Die Mannschaft hat sich enorm stabilisiert und auch den personellen Problemen getrotzt.“