"Wortbruch", "Lügenmonat": Cornelissens Abrechnung zum Saisonschluss In einem Statement in den sozialen Medien holt Marcel Cornelissen, Trainer der DJK Adler Union Frintrop, zum Rundumschlag aus. von Markus Becker · Heute, 12:52 Uhr · 0 Leser

Cornelissen ist langjähriger Trainer bei der DJK Adler Union Frintrop. – Foto: Markus Becker

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz im Fußball, dass in einer Liga mit 18 Mannschaften die 40-Punkte-Marke für den Klassenerhalt reicht. In der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit war jedoch alles ein bisschen anders. Der 1. FC Kleve und die DJK Adler Union Frintrop müssen trotz gar 41 Zählern den bitteren Rückgang in die Landesliga antreten. In den Reihen der Frintroper muss man sich nun sogar mit weiteren Nebenkriegsschauplätzen befassen. Mündliche Zusagen von Spielern sollen zurückgezogen worden sein. Trainer Marcel Cornelissen fand im Zuge eines Statements in den sozialen Medien deutliche Worte.

Einige Spieler verlassen den Verein Mit dem Abschied mehrerer Spieler steht am Wasserturm ein größerer personeller Umbruch bevor als zunächst erwartet. Christian Büttner beendet nach neun Jahren seine Zeit in der ersten Mannschaft und wird künftig im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen als Trainer tätig sein. Timo Dapprich schließt sich dem VfB Homberg an, zudem verlassen Justin Kirstein, Nils Verwold, Leif Linnig, Yan Marcos Friessner Montas, Noah Karthaus, Marlon Wiechert und Joel Kloßek den Verein. Den eigentlichen Kern seines Statements widmet Marcel Cornelissen jedoch den Umständen, unter denen es zu einem Teil dieser Veränderungen gekommen sein soll. Der langjährige Trainer spricht von einem modernen Trend des "Wortbruchs“ und macht deutlich, dass die Verantwortlichen in Frintrop davon in diesem Sommer besonders betroffen seien. "Allerdings hat es uns diesmal dreifach erwischt und das bei eigenen Leuten“, schreibt Cornelissen.

Gerade dieser Aspekt scheint den Coach besonders zu beschäftigen. Die kurzfristigen Richtungswechsel hätten unmittelbare Auswirkungen auf die Planungen des Vereins. Schließlich sei der ursprüngliche Plan gewesen, mit einem Großteil des bestehenden Kaders ligaunabhängig weiterzuarbeiten. Durch die geänderte Ausgangslage müsse nun deutlich intensiver nachgebessert werden. Starke Kritik an abwerbende Vereine Dabei richtet Cornelissen seine Kritik ausdrücklich nicht ausschließlich an die Spieler. Er verweist darauf, dass Akteure trotz öffentlich kommunizierter Verlängerungen von anderen Vereinen kontaktiert würden. Wenn anschließend finanzielle Anreize oder Zusagen über künftige Einsatzzeiten hinzukämen, gerieten einmal getroffene Absprachen schnell ins Wanken.