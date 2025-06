»Wortbruch ist Charaktersache«: TW-Trainer Fabian Kolb wechselt

Dass dies bei Mannschaft, Verein und Verantwortlichen wenig Nächstenliebe ausgelöst hat, unterstreicht der Sportliche Leiter, Daniel Stöcker, mit klaren Worten: "Wechsel im Sport, auch kurzfristig, sind ja nicht unüblich und ich kenne das Geschäft, vor allem das zumeist rigoros und wenig menschliche im Profibereich. Aber er wechselt von einem Amateur-Verein zum nächsten. Wäre er nun Profitrainer in der 2. oder 3. Liga geworden, hätte ich sicher mehr Verständnis gehabt. Maßlos enttäuscht bin ich und sind wir insbesondere und hauptsächlich wegen des Zeitpunktes und wegen seiner Funktion. Er ist nicht irgendein Spieler, sondern Trainer und Leiter der Torwartakademie gewesen. Er hat mich im November sehr frühzeitig proaktiv hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit und seiner Planungssicherheit angesprochen und wir haben verlängert. Nun kommt er vier Tage vor Trainingsstart und teilt den Wechsel mit. Dieser Wortbruch ist eine Ehren- und Charaktersache, die Planungssicherheit eine Einbahnstraße. Noch dazu war er bei uns nicht nur Trainer, sondern als Leiter der Akademie, wo wir einen 3 Jahres-Plan hatten, auch Funktionär und Vorbild, mit Verantwortung für 50 Kinder und Jugendliche. Ich könnte noch viel mehr inhaltliche Dinge erwähnen, die den Wechsel in noch schlechteres Licht rücken würden. Ich möchte jedoch darauf verzichten, da Fabi bei uns unbestritten gute Arbeit geleistet hat. Er konnte sich bei uns als Torwarttrainer einen Namen machen, entwickeln und entfalten. Schade, dass er diesen guten Ruf nun selbst so schädigt. Ich wünsche ihm sportlich und privat alles Gute und bedanke mich für seine Arbeit", so Daniel Stöcker zum Wechsel des scheidenden Torwarttrainers.



Derweil hat die Suche nach einem neuen Torwarttrainer und nach einer Lösung zur Weiterführung der Akademie volle Fahrt aufgenommen. Stöcker weiter in der Vereinsmitteilung weiter: "Die Akademie wird definitiv fortgeführt. Ob sie weiterhin in Personalunion vom neuen Torwarttrainer geleitet wird, wissen wir noch nicht. Wir führen nun einige Gespräche, werden sehen was sich ergibt und ob sich vielleicht auch aktiv Interessenten bei uns für einen der Posten oder beide melden. Wir sind jedenfalls bestrebt, in beiden Hinsichten zügig Klarheit zu schaffen und in ruhige Fahrwasser zu kommen, werden uns aber in Ruhe Gedanken machen und strukturiert weiterarbeiten."