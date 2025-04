"Worst-Case": VfB Bottrop schnappt sich Trainer des Lokalrivalen

"Ich will ich hier mit dem Klassenerhalt verabschieden"

Nach Trainerstationen bei Rhenania Bottrop und VfB Kirchhellen zieht es Hoffmann nun von Fortuna Bottrop zum Lokalrivalen und Landesligisten VfB Bottrop. 18 Jahre lang arbeitete er in verschiedensten Positionen bei der Fortuna, nun will der Trainer den VfB in der Landesliga weiter bringen.