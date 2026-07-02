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»Worst-Case-Szenario«: Kreuzbandriss bei Tormaschine von 22 Zwiesel
Spielertrainer Florian Schrepel erzielte im Test gegen Freyung zunächst einen Hattrick und verletzte sich dann schwer
Mit sagenhaften 43 Saisontreffern schoss Florian Schrepel den SV 22 Zwiesel nahezu im Alleingang zum Titelgewinn in der A-Klasse Regen. Der im August 2025 vom Bezirksligisten TSV Grafenau als Co-Spielertrainer gekommene Angreifer übertraf am Rotwald jegliche Erwartungen und wurde nicht nur deshalb mit Beginn der Spielzeit 2026/27 zum Chefanweiser befördert.
Im Testspiel gegen den TV Freyung präsentierte sich der Center bereits wieder in beeindruckender Frühform und erzielte zwischen der 4. und 26. Spielminute einen lupenreinen Hattrick. Wenig später blieb Schrepel jedoch im Rasen hängen, verdrehte sich das rechte Knie und musste mit dem Sanka abtransportiert werden. Mittlerweile steht fest, dass sich der 28-Jährige das Kreuzband gerissen hat.
"Für uns ist das natürlich ein Worst-Case-Szenario. Einen Spieler mit dieser Qualität kann man nicht Eins-zu-Eins ersetzen - das ist unmöglich", seufzt SV 22-Sportchef Tobias Simmeth. In zwei Wochen wird der Stürmer bereits operiert. "Flo möchte alles daran setzen, dass er vielleicht schon im Frühjahr 2027 sein Comeback geben kann. Eine Prognose diesbezüglich abzugeben, wäre aber komplett unseriös", meint Simmet, dessen Aufstiegseuphorie spürbar gedämpft ist: "Diesen Schock müssen wir erst verdauen. Wir haben wirklich einen sehr ordentlichen Kader auf die Beine gestellt und dann passiert sowas. Letztlich müssen wir die Situation annehmen, alles andere ist ohnehin alternativlos."
Ob die Rotwald-Kicker einen Ersatz verpflichten können, ist eher unwahrscheinlich: "Einen Spieler mit ähnlichem Format zu bekommen, ist zu 99,9 Prozent ein Ding der Unmöglichkeit. Einen Legionär werden wir nicht holen, das ist nicht unsere Philosophie. Trotzdem werden wir alles probieren, drei Mannschaften hinter uns zu lassen." Die vollkommen neu zusammengestellte Kreisklasse Regen/Freyung kann der 30-jährige Funktionär nur sehr schwer einschätzen: "Die meisten Kontrahenten sind für uns relativ unbekannt. Daher lassen wir uns überraschen, was auf uns zukommt." Schrepel wird das Team gemeinsam mit seinem Spielertrainer-Partner Dominik Weinberger weiterhin betreuen, wird aber speziell in den ersten Wochen nach seiner Operation nur stark eingeschränkt zur Verfügung stehen.