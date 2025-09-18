Worpsweder Befreiungsschlag nach Rückstand

Dabei erwischte der Aufsteiger den wesentlich besseren Start und ging schon nach acht Minuten in Führung. Allerdings holte er den bis dato noch sieglosen Kontrahenten wenig später wieder ins Spiel hinein. Per Elfmeter glich Ferdinand Takyi aus (17.). In der Folge kam der FCW stärker auf. Felix Ambrosi gelang in der 27. Minute das 2:1. Wiederum nur zehn Zeigerumdrehungen später erhöhte Takyi auf 3:1. Spätestens als Torhüter Foli Adadey nach dem Seitenwechsel einen Elfmeter von Dennis Klee parierte, war der erste Dreier zum Greifen nahe. Endgültig für Klarheit sorgte der eingewechselte Justin Schmidt mit dem 4:1.