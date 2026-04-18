Worpswede gewinnt Kreisduell erneut deutlich

– Foto: Claus Miesner

Bereits im Hinspiel fand der Aufsteiger im Spiel gegen den Ball keine Lösungen und ging mit 1:6 unter. In der Anfangsphase stand er am gestrigen Abend erneut auf verlorenem Posten. Ferdinand Takyi nutzte die ihm gebotenen Freiräume und erzielte seine Saisontore 17 und 18. Den Zwei-Tore-Vorsprung transportierte der FCW mit in die Pause, musste aber kurz nach dem Wiederanpfiff das 1:2 durch den frisch eingewechselten Jannes Kirschnick hinnehmen (50.). Schon acht Minuten später stellte Alexander Abataev den alten Abstand wieder her. Jonathan Grotheer ließ wenig später das 1:4 folgen, womit die Begegnung entschieden war. Bei Aschwarden stach mit Dennis Bokelmann noch ein weiterer Joker. Ihm gelang nach 78 Minuten das 2:4. Die Gäste blieben gelassen und erhöhten in der Nachspielzeit durch Rückkehrer Derrick Ampofo auf 2:5.