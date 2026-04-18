Worpswede gewinnt Kreisduell erneut deutlich

Am Freitagabend trat der FC Worpswede zum dritten Spiel binnen sechs Tagen an. Die Aufgabe beim abstiegsgefährdeten SV Aschwarden meisterte er letztlich souverän, dank einer starken Offensivleistung.
Bereits im Hinspiel fand der Aufsteiger im Spiel gegen den Ball keine Lösungen und ging mit 1:6 unter. In der Anfangsphase stand er am gestrigen Abend erneut auf verlorenem Posten. Ferdinand Takyi nutzte die ihm gebotenen Freiräume und erzielte seine Saisontore 17 und 18. Den Zwei-Tore-Vorsprung transportierte der FCW mit in die Pause, musste aber kurz nach dem Wiederanpfiff das 1:2 durch den frisch eingewechselten Jannes Kirschnick hinnehmen (50.). Schon acht Minuten später stellte Alexander Abataev den alten Abstand wieder her. Jonathan Grotheer ließ wenig später das 1:4 folgen, womit die Begegnung entschieden war. Bei Aschwarden stach mit Dennis Bokelmann noch ein weiterer Joker. Ihm gelang nach 78 Minuten das 2:4. Die Gäste blieben gelassen und erhöhten in der Nachspielzeit durch Rückkehrer Derrick Ampofo auf 2:5.
Somit schloss der FC Worpswede die englische Woche zumindest erfolgreich ab. Zuvor setzte es zwei vermeidbare Heimniederlagen. Weiter geht es mit einem Heimspiel gegen Schlusslicht Selsingen. Direkt davor rangiert der SV Aschwarden, dem weiter sechs Zähler zum Relegationsplatz fehlen. Den nächsten Anlauf nimmt er in acht Tagen bei der SG Unterstedt.