Worpswede bei Testspiel-Highlight auf verlorenem Posten

– Foto: Claus Miesner

Das erste Spiel der laufenden Vorbereitung hatte es für den FC Worpswede bereits in sich. Der Bezirksligist empfing die drei Klassen höher aktive Zweitvertretung von Werder Bremen und fing sich bei brütender Hitze eine zweistellige Niederlage ein.

Der Regionalligist zeigte kein Erbarmen und erzielte bereits nach nicht einmal 120 Sekunden das Führungstor durch Paul Erevbenagie. Bis zur Pause wuchs der Vorsprung auf 6:0 an, wobei Mario Mbassi und Jasha Barry jeweils doppelt einsetzten. Nach dem Seitenwechsel tauschte der SVW seine gesamte Mannschaft aus, während die Hausherren auf einen wesentlich kleineren Kader zurückgreifen konnten. Mit zunehmender Spielzeit ließen daher auch die Kräfte nach, was sich auch im Resultat widerspiegelte. Mit Princewill Mbock und Christian Stark gelang gleich zwei Einwechselspielern ein Dreierpack, sodass es nach 83 Minuten 14:0 stand. Kurz darauf gelang Ferdinand Takyi, den es zum Oberligisten Germania Egestorf-Langreder zieht, zumindest noch das Ehrentor.