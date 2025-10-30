Wormser Vereine beziehen Prügel

WORMS (eip). Bei den Nachholspielen der A-Klasse Alzey-Worms, unter der Woche, unterlagen die Wormser Clubs den Alzeyern deutlich. Besonders Ataspor Worms kassierte mit einem 0:22 gegen die SG Armsheim/Lonsheim ein rekordverdächtiges Ergebnis.

Normannia Pfiffligheim - TuS Framersheim 1:6 (1:5). - Besonders die erste Halbzeit gefiel Normannias Michael Kley überhaupt nicht. "Das war eine katastrophale Abwehrleistung. Wir hatten Abspielfehler gemacht wie eine Schülermannschaft." Luis Floren (13., 43.), Christopher Rupp (23., 37.) und ein Eigentor von Benedikt Wendel (27.) bescherten den Gästen in der ersten Halbzeit bereits fünf Treffer. Marvin Müller traf zwischenzeitlich zum Pfiffligheimer Ehrentreffer (40.). Den Schlusspunkt für Framersheim setzte Jonas Beckenbach (89.). "Die zweite Halbzeit war nicht mehr ganz so schlimm, aber Framersheim hatte unsere Fehler konsequent ausgenutzt", beschrieb Kley.

Ataspor Worms - SG Armsheim/Flonheim 0:22 (0:8). - "Wir hatten mit einer Not-Notbesetzung gespielt, mit Spielern, die jahrelang nicht mehr auf dem Platz standen", erklärte Ataspors Kadir Akcesme. Nikolaj Michel erzielte allein schon neun Treffer (6., 16., 18., 37., 45.+1, 74., 79. 85., 87.). Fünfmal in direkter Reihenfolge traf Jan Kaehs (62., 64., 68., 70., 71.). Tobias Fiederlein war dreimal erfolgreich (34., 43., 88.) und Pascal Mohr netzte zweimal ein (30. Foulelfmeter, 47.). Je einmal waren Felix Viehl (52.), Marco Del Pin (76.) und Leon Seib (80.) erfolgreich. Akcesme nahm den Spekulationen gleich den Wind aus den Segeln. "Wir werden die Runde trotzdem fair zu Ende spielen."