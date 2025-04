Wormser Teams im Landesliga-Fieber

Worms. Die Titeljagd in der Bezirksliga ist unterbrochen. Bis zum übernächsten Wochenende ruht der Ball, Osterpause. Und Gelegenheit, mal durchzuatmen, die Situation zu reflektieren und sich auf das Saisonfinale mit seinen sechs Spielen zu vorzubereiten. So geht es dem Spitzenreiter TuS Neuhausen und nicht anders Verfolger SV Horchheim. Wobei sie in der komfortablen Lage sind, dass sie höchstwahrscheinlich Platz eins und zwei unter sich ausmachen. Die Konkurrenz, allen voran der FSV Nieder-Olm, sind zu weit abgeschlagen.

Nun, vor Ostern, stehen die Zeichen gut dafür. Fünf Punkte rangiert TuS Neuhausen vorm Erzrivalen aus Horchheim. In Anbetracht des Laufs, den die Graber-Elf seit Wochen an den Tag legt, könnten spätestens beim Gastspiel gegen Ataspor Worms (25. Mai) die Korken knallen. Sollte sich der SV Horchheim Patzer erlauben, entsprechend sogar schon früher.

Theoretisch könnte die Dramaturgie für die Fans in der Bezirksliga nicht besser sein. Am letzten Spieltag begegnen sich mit TuS Neuhausen und dem SV Hochheim die stärksten Teams der Liga direkt. Ob es da noch um die Meisterschaft geht? „Ich hoffe nicht“, sagt Franz Graber, der Trainer des Tabellenführers. Lieber wäre ihm, seine Mannschaft würde vorher für eine Entscheidung sorgen.

SV Horchheim hält den Druck hoch

Den Gefallen, mutmaßt Franz Graber, wird der SV Horchheim jedoch keinem tun. Der Verfolger, so lobt die Trainer-Ikone, ist gleichfalls gut in Form: „Er setzt uns unter Zugzwang“, sagt er: „Wir müssen auf der Hut bleiben“. Hohe Hürden warten in den kommenden Wochen nicht mehr auf TuS Neuhausen. FC Aksu Diyar Mainz (13., A), FSV Oppenheim (14., H), TSV Zornheim (8., A), FSV Saulheim (6., H) sowie Ataspor Worms (15., A) heißen die Gegner, die Graber aber alles andere als klein redet.

Der Trainerfuchs, der schon Eintracht Herrnsheim als Meister in die Bezirksliga (19/20) führte und den Durchmarsch von Nibelungen Worms aus der B-Klasse in die Bezirksliga orchestrierte (2022 und 2023), weiß, dass sich sein Team fast nur noch selbst schlagen kann. Nämlich dann, wenn es den Gegner unterschätzt, nicht konzentriert bei der Sache ist. Deshalb betont er: „Ich hoffe, dass wir weiterhin unsere Leistung bringen. Dann sind wir schwer zu schlagen“.

Einen Deut schwereres Restprogramm

Nicht ausgeschlossen, dass die Konkurrenz TuS Neuhausen Schützenhilfe leistet: Mit Widersachern wie FSV Saulheim (6., A), Ataspor Worms (15., H), VfR Nierstein (12., A), RWO Alzey (18., A) und der TSG Bretzenheim II (4., H) hat der SV Horchheim ein Restprogramm, das einen Deut schwieriger ist, als das von TuS Neuhausen. Hinzu kommt die Ungewissheit, wie die Mannschaft das Trauma der zurückliegenden Runde verdaut hat. Damals gab sie am letzten Spieltag ihren scheinbar sicheren Top-Zwei-Platz durch die überraschende Niederlage beim FC Aksu Mainz noch aus der Hand. Der Rest ist bekannt: Das Entscheidungsspiel um die Vizemeisterschaft ging gegen den FSV Nieder-Olm (0:2) verloren, die lange in Reichweite Landesliga war weg.

In dieser verbleibenden Saison müssen die Horchheimer hoffen, dass TuS Neuhausen in den verbleibenden fünf Spielen wenigstens zwei Punkte abgibt. Dann könnten sie am letzten Spieltag mit einem Sieg über TuS Neuhausen zumindest noch ein Entscheidungsspiel um Meisterschaft erzwingen. Voraussetzung, dass sie nicht vorher selbst Federn lassen.