Wormser Stadtmeisterschaft: Ein kleines Überraschungsfinale

WORMS-PFIFFLIGHEIM. Erst in den Halbfinals bei der 59. Wormser Stadtmeisterschaft beim SV Normannia Pfiffligheim konnte sich ein Underdog durchsetzen. Der aus der Landesliga abgestiegene Bezirksligist TuS Neuhausen kegelte den klassenhöheren VfR Wormatia Worms II aus dem Sommervorbereitungsturnier.
Im zweiten Halbfinale behauptete sich mit Bezirksligist SV Horchheim gegen den A-Klassisten TSV Rhenania Rheindürkheim einmal mehr der Favorit. Somit stehen sich am Samstag (17 Uhr) im Finale Neuhausen und Horchheim gegenüber. Zuvor treffen im Spiel um Platz drei (14 Uhr) Wormatia und Rheindürkheim aufeinander.
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Kaum hatten die 100 Fans ihre Plätze eingenommen, da klingelte es hüben wie drüben in den Kästen. TuS-Mittelfeldakteur Fabio Schmidt eroberte den Ball, preschte vor – und ließ die Kugel nach Doppelpass mit Philip Bach im Netz der Oberligareserve zappeln (5. Minute). Nur zwei Minuten später erzielte VfR-Mittelfeldmann Emanuel Rodriguez-Ibarra nach schlecht geklärter Ecke den Ausgleich. „Es war ein offenes Spiel mit gerechtem 1:1 nach 90 Minuten“, befand TuS-Trainer Marco Stark. Mittelfeld-Routinier Benjamin Himmel, der sich über echtes Derbyfeeling freute, strich heraus. „In der Schlussphase hat unser Torwart Sven Junker drei Mal glänzend geklärt.“
„Neuhausen hat es gut gemacht“, lobte VfR-Spielertrainer Björn Weisenborn den Underdog. „Bei uns lief es nach Wiederbeginn besser, aber wir ließen mehrere Chancen ungenutzt.“ Im direkt folgenden Elfmeterschießen hatte die TuS die besseren Nerven. Tore: Kevin Lenhardt, Fabio Schmidt, Philip Bach/Luca Graciotti, Basiro Joof.
TuS Neuhausen: Junkert – Kouam Tatchim, Schmidt, Lenhardt, Cekic (75. Kaiser), Altun (75. Folk), Bernhardt, Lutz (72. Tecl), Himmel, Leonhardt (70. Mayrer), Bach.
Wormatia Worms II: Ullrich – Hamza (35. Petermann), Wekesser (55. Joof), Tamon, Scheufele, Köppl, Boateng (55. Hornstein), Rodriguez-Ibarra, Graciotti, Gümüs, Amos (55. Weisenborn).
Die Sturmspitze des SVH in Torlaune: Drei Treffer in Serie (23./100. Turniertor!), 37. und 67. Minute) markierte Malte Rheinheimer vor 120 Besuchern. Besonders schön vorbereitet waren die ersten beiden Treffer durch Querpässe der Außen Philip Maurer und Silas Schneider. Die Rhenania steckte aber nicht auf und verkürzte durch Sebastian Desch (81.). Mert Aslan stellte den alten Abstand wieder her (90.+5).
„Der Spielverlauf hat mich nicht durchgehend überzeugt“, resümierte SVH-Trainer Sebastian Schulz, da der SVH nach der starken Anfangsphase bis zum Anfang der wiederum guten Schlussphase die Zügel etwas locker gelassen hatte. „Ich war zufrieden mit einem richtig guten Spiel“, bilanzierte dagegen sein Gegenüber, Steffen Keller. „In der zweiten Hälfte ist es uns gelungen, den Gegner besser vom Tor wegzuhalten und mit ein bisschen Glück machen wir noch den zweiten Anschlusstreffer.“
SV Horchheim: Hechler – Seibert, Adun, Voll (63. Braun), Levent (66. Ferlemann), Mirschberger (68. Schultealbert), Rheinheimer, Schneider (63. Artan), Maurer (58. Muth), Gagliardi, Werle.
Rhenania Rheindürkheim: Steinbach – Brehm, Bauer (64. Istrate), Pelzl, Sackreuther, Letsch, Dinger (46. Desch), Werle, Heydasch (73. Egetenmeir), Thiel (90.+2 Reis), Merdian.