Wormser Stadtmeisterschaft: Ein kleines Überraschungsfinale

Tom Dinger von Rhenania Rheindürkheim trennt den Horchheimer Silas Schneider vom Ball. Rechts: Dennis Bauer. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

WORMS-PFIFFLIGHEIM. Erst in den Halbfinals bei der 59. Wormser Stadtmeisterschaft beim SV Normannia Pfiffligheim konnte sich ein Underdog durchsetzen. Der aus der Landesliga abgestiegene Bezirksligist TuS Neuhausen kegelte den klassenhöheren VfR Wormatia Worms II aus dem Sommervorbereitungsturnier.

Im zweiten Halbfinale behauptete sich mit Bezirksligist SV Horchheim gegen den A-Klassisten TSV Rhenania Rheindürkheim einmal mehr der Favorit. Somit stehen sich am Samstag (17 Uhr) im Finale Neuhausen und Horchheim gegenüber. Zuvor treffen im Spiel um Platz drei (14 Uhr) Wormatia und Rheindürkheim aufeinander.