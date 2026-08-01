Wormser Landesligisten: »Besser abschneiden als in der letzten Saison«

Worms. Am kommenden Wochenende startet die Landesliga Ost in ihre nächste Saison, die letzte vor der großen Landesliga-Reform. Aus dem Altkreis sind nach dem Abstieg des TuS Neuhausen nur noch drei Vereine übrig, wobei die TSG Pfeddersheim erst verspätet in die Punktejagd einsteigen wird. Aufgrund vieler Urlauber konnten sich die Mannschaften aus Weisenau und Pfeddersheim auf eine Verlegung der Partie des ersten Spieltags auf den 20. August einigen.
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Bleiben die Reserve der Wormatia und der SV Gimbsheim. Beide Mannschaften haben eine ähnliche Runde hinter sich mit Ambitionen auf Meisterschaft und Aufstieg bis ins letzte Saisondrittel hinein. Am Ende fand sich Wormatia II auf Rang sechs wieder, Gimbsheim auf Platz sieben. „In dieser Saison wollen wir besser abschneiden als in der letzten“, stellt VfR-Trainer Björn Weisenborn klar.
Der sieht in seinem Kader, der im Wesentlichen noch das gleiche Gesicht trägt, etwas mehr Quantität bei gleichbleibend hoher Qualität. Die Fans dürfen erneut „kreatives und variables Spiel mit dem Ball“ erwarten – im Idealfall soll diese bewährte Spielweise zu möglichst vielen Siegen führen. Zum Auftakt stellt sich mit Barbaros Mainz ein Liga-Neuling in Worms vor. Die Türken aus Mombach feierten zuletzt drei Aufstiege in Serie, haben inzwischen aber ihren Erfolgstrainer Amin Ouachchen an Eintracht Kreuznach abgegeben. Nachfolger ist Matthias Strasburger, der Ex-Coach von der TSG Pfeddersheim. Er beklagte zuletzt erhebliche personelle Engpässe. Sie erklären auch die jüngste 1:3-Niederlage im Verbandspokal beim FV Budenheim.
Weisenborn ahnt vor der Partie: „Sie bringen eine gewisse individuelle Qualität mit. Trotzdem wollen wir, dass man am Sonntag einen deutlichen Unterschied zwischen ihnen und uns erkennt“. Dass sein Team das etablierte Landesliga-Team ist, soll sichtbar werden. Der „maximale Erfolg“ ist das Ziel, alles andere als ein Sieg gegen den Liga-Neuling käme einer Überraschung gleich.
Auch Steven Jones vom SV Gimbsheim arbeitet heuer mit einem breiteren Kader. Sein Team sei – auch durch Zugänge wie Vincent Haber von der TSG Pfeddersheim – insgesamt „physisch stärker“, so dass „ein intensiverer Fußball gespielt werden kann.“ Ob das aber gleich gegen die unbequeme Ingelheimer Spielvereinigung klappt, bleibt abzuwarten. In der Vorsaison trennten sich beide Teams ebenfalls am ersten Spieltag mit einem 3:3-Unentschieden, die beiden weiteren Duelle – im Pokal und in der Rückrunde – konnten die Schwarz-Weißen für sich entscheiden.
Die interessanteste Personalie bei den Ingelheimern ist der neue Trainer: Ali Cakici hatte zuvor eine zehnjährige Ära beim Verbandsligisten TuS Marienborn geprägt. „Seine Mannschaften bringen immer eine gute Mentalität mit“, warnt Jones. Dass er mit seinen Gimbsheimern die Vorbereitungsspiele durchweg verloren hat, wobei die Gegner vornehmlich aus höheren Ligen kamen, macht ihm kein Kopfzerbrechen. „So eine Vorbereitung ist oft ein Muster ohne Wert“, beschwichtigt Jones.
Fraglich ist vor allem, wer auf der Position des Mittelstürmers auflaufen kann. Daniel Gawlik ist angeschlagen, Dominik Schwarz, der inzwischen zum dritten Mal nach Gimbsheim zurückgekehrt ist, kommt erst im Laufe der Woche aus dem Urlaub zurück. Möglich also, dass einer der Fragomeli-Brüder die „ungewohnte“ Position im Sturmzentrum einnehmen wird.