Wormser Landesligisten: »Besser abschneiden als in der letzten Saison« In der vergangenen Saison ging den Landesligisten SV Gimbsheim und VfR Wormatia Worms II am Ende die Puste aus +++ Das könnte sich in dieser Runde ändern +++ Das Duo hat eine größere Personaldecke +++ TSG Pfeddersheim hat noch Pause von Michael Mayer · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Vergangene Saison noch Gegenspieler, nun Kameraden: Vincent Haber (in Schwarz, links) wechselte von der TSG Pfeddersheim zum SV Gimbsheim. Außerdem im Bild: Reda Chkifa, Fabio Schmidt am Ball und Daniel Gawlik. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press - Archiv

Worms. Am kommenden Wochenende startet die Landesliga Ost in ihre nächste Saison, die letzte vor der großen Landesliga-Reform. Aus dem Altkreis sind nach dem Abstieg des TuS Neuhausen nur noch drei Vereine übrig, wobei die TSG Pfeddersheim erst verspätet in die Punktejagd einsteigen wird. Aufgrund vieler Urlauber konnten sich die Mannschaften aus Weisenau und Pfeddersheim auf eine Verlegung der Partie des ersten Spieltags auf den 20. August einigen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Bleiben die Reserve der Wormatia und der SV Gimbsheim. Beide Mannschaften haben eine ähnliche Runde hinter sich mit Ambitionen auf Meisterschaft und Aufstieg bis ins letzte Saisondrittel hinein. Am Ende fand sich Wormatia II auf Rang sechs wieder, Gimbsheim auf Platz sieben. „In dieser Saison wollen wir besser abschneiden als in der letzten“, stellt VfR-Trainer Björn Weisenborn klar.

Weisenborn: „Wir wollen, dass man am Sonntag einen deutlichen Unterschied erkennt" Der sieht in seinem Kader, der im Wesentlichen noch das gleiche Gesicht trägt, etwas mehr Quantität bei gleichbleibend hoher Qualität. Die Fans dürfen erneut „kreatives und variables Spiel mit dem Ball“ erwarten – im Idealfall soll diese bewährte Spielweise zu möglichst vielen Siegen führen. Zum Auftakt stellt sich mit Barbaros Mainz ein Liga-Neuling in Worms vor. Die Türken aus Mombach feierten zuletzt drei Aufstiege in Serie, haben inzwischen aber ihren Erfolgstrainer Amin Ouachchen an Eintracht Kreuznach abgegeben. Nachfolger ist Matthias Strasburger, der Ex-Coach von der TSG Pfeddersheim. Er beklagte zuletzt erhebliche personelle Engpässe. Sie erklären auch die jüngste 1:3-Niederlage im Verbandspokal beim FV Budenheim. Morgen, 15:00 Uhr VfR Wormatia Worms U21 VfR Wormatia Worms U21 II SKC Barbaros Mainz Barbaros MZ 15:00 PUSH Weisenborn ahnt vor der Partie: „Sie bringen eine gewisse individuelle Qualität mit. Trotzdem wollen wir, dass man am Sonntag einen deutlichen Unterschied zwischen ihnen und uns erkennt“. Dass sein Team das etablierte Landesliga-Team ist, soll sichtbar werden. Der „maximale Erfolg“ ist das Ziel, alles andere als ein Sieg gegen den Liga-Neuling käme einer Überraschung gleich.

Morgen, 15:00 Uhr SV Gimbsheim Gimbsheim SpVgg Ingelheim Ingelheim 15:00 PUSH