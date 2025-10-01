Mert Özkaya, hier gegen Justus Mildeberger, erzielte das Wormser 1:0. – Foto: Christine Dirigo

Wormser Doppelschlag zwingt Gonsenheim in die Knie Trotz 0:2-Niederlage: SVG-Trainer "könnte stolzer nicht sein"

Ein Doppelschlag hat das Rheinhessen-Duell der Fußball-Oberliga entschieden. Durch seinen 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Gonsenheim hat sich der VfR Wormatia Worms endgültig ins Titelrennen bugsiert. Mert Özkaya (67.) und Laurenz Graf (70.) entschieden das Spitzenspiel vor 788 Zuschauern. Beim noch ausstehenden Nachholspiel in Pirmasens rangiert der VfR nur noch einen Zähler hinter Spitzenreiter TuS Koblenz, während der SVG im Verfolgerfeld verharrt.

„Ich habe zu den Jungs gesagt: Ich könnte stolzer nicht sein“, sagt Gonsenheim-Trainer Luca Vanni, „wir haben auf einem schwer zu bespielenden Rasen auf spielerische Lösungen gesetzt und den Gegner in der zweiten Halbzeit hinten rein gedrückt. Durch einen Standard und ein Abseitstor verlieren wir, obwohl wir selbst viele Gelegenheiten hatten. Wir müssen jetzt in den Prozess kommen, solche Spiele, in denen Kleinigkeiten entscheiden, zu gewinnen.“ Heute, 19:30 Uhr VfR Wormatia Worms Worma. Worms SV Gonsenheim Gonsenheim 2 0 Abpfiff

Schon in Minute 19 zappelte der Ball im Netz, doch im Vorfeld von Grafs Abstauber hatte Niklas Meyer im Luftduell mit Julian Donges gefoult. Eine sehr harte Entscheidung, wie Vanni zugibt. Özkayas Freistoß aufs Torwarteck fischte SVG-Keeper Paul Simon (24.). Und sah in der Folge torgefährlichere Gäste, die durch Cem Demirs Kopfball (25.), Aidan Neals geblockten Versuch aus dem Rückraum (35.) und Justus Mildebergers Zwölf-Meter-Schuss (39.) Gefahr erzeugten. Auf der Gegenseite verhinderte Simon mit dem Kopf nach Nokouri Hangattas Rettungstat ein Eigentor (40.). Dominant, aber ohne zwingenden Torabschluss begannen die Gonsenheimer den zweiten Durchgang. Es waren Graf und Özkaya, die den VfR zurück ins Spiel brachten. Setzte der Mittelfeld-Techniker einen Drehschuss nach Kopfball-Ablage des umgeschulten Mittelstürmers noch neben den Kasten (64.), so lief es kurz darauf besser. Özkaya nahm einen ins hintere Strafraumeck verlängerten Eckball volley. Gar nicht mal hart geschossen, trudelte der Ball, für Simon kaum zu sehen, ins lange Eck (67.).