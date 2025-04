Wormersdorf vs. Vorgebirge: Viertelfinale mit Mittelrhein-Pokal-Ticket

Die Favoritenrolle liegt auf dem Papier bei den Gästen aus Vorgebirge, doch die Realität sieht komplexer aus. In der Liga hinkt der SVV den eigenen Ansprüchen hinterher und holte in fünf Spielen im Jahr 2025 nur zwei Zähler. Der bisher einzige Pflichtspielsieg gelang ausgerechnet im Pokal: Beim 3:1-Derbyerfolg in Sechtem zog das Team in die Runde der letzten Acht ein.