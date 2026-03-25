Wormatias Zukunft beginnt schon jetzt Im Niemandsland der Tabelle, die Saisonziele längst futsch: Der VfR Wormatia Worms plant schon jetzt die kommende Spielzeit, was auch bei den aktuellen Aufstellungen deutlich wird von Stefan Mannshausen · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Rechtsverteidiger Felipe Ralda (mitte), hier im Zweikampf mit Niklas Baus vom SC Idar-Oberstein, wird ein Teil der Wormatia-Zukunft sein. Auch Nico Jäger (hinten) hat seinen auslaufenden Vertrag bereits Verlängert. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Wie schon in der vergangenen Saison geht es für die Wormatia in den abschließenden Monaten vor Saisonende nur noch um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Die Ziele der Spielzeit 2025/2026 in Oberliga und Verbandspokal wurden schon vor der Winterpause verspielt. Die Stimmung rund um den ambitionierten Traditionsverein, dessen Entwicklung stagniert, ist also auch in diesem Frühjahr nicht die beste. Schon jetzt feilen die Verantwortlichen des Vereins an der bevorstehenden Spielzeit, in der die Wormser sportlich wieder eine bessere Rolle spielen wollen, um nicht wie in dieser Spielzeit erneut schon frühzeitig im Niemandsland der Tabelle festzustecken.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der Beginn des zweiten Halbjahres begann für die Mannschaft von Trainer Anouar Ddaou holprig. Einem knappen 3:2-Sieg beim FV Diefflen folgten zwei sieglose Spiele gegen den SC Idar-Oberstein (2:2) und beim SV Auersmacher (0:1), bei denen die Wormaten unter ihren Möglichkeiten blieben. Macht vier Punkte aus drei Spielen gegen Teams aus dem Tabellenkeller: keine besonders prickelnde Ausbeute. Ddaou ärgerte sich darüber, dass sich seine Mannschaft dabei „selbst in die Bredouille“ gebracht hatte.

Im Heimspiel gegen Idar-Oberstein durch ein unnötiges Gegentor tief in der Nachspielzeit, am vergangenen Wochenende durch einen Platzverweis von Kaan Özkaya nach exakt 71 Sekunden (!). Doch trotz genügend Baustellen bei der Wormatia auf dem Platz machen die vergangenen Wochen Ddaou und Co. auch Hoffnung auf die Zukunft. Das hat mehrere Gründe. Youngster bekommen ihre Chancen Die Zukunft der Wormatia soll auch den Eigengewächsen gehören. „Eine engere Verzahnung haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, deswegen wollen wir auch auf unsere Nachwuchsspieler setzen”, sagte Ddaou im Anschluss an die 0:1-Niederlage im Saarland, bei der U21-Stürmer Amir Moore seine ersten Spielminuten in der Oberliga absolviert hatte. „Wir wollen diese Durchlässigkeit zwischen Nachwuchs und Oberligateam”, sagt der Wormser Trainer, für den aber in erster Linie im Mittelpunkt stand, dass „Amir sich diesen Einsatz total verdient hat.” Der Stürmer machte seine Sache ordentlich, spulte angesichts der Unterzahlsituation viele Laufwege ab und dürfte auch in Zukunft weitere Bewährungschancen erhalten.