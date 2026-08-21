Wormatias Vrella: „Kein Pirmasens 2.0" Rückkehrer und Ex-Kapitän Altin Vrella glaubt nicht, dass der Wormser Oberligist lange am Pokalaus zu knabbern hat +++ Das habe mehrere Gründe, sagt der Abwehrspieler von Stefan Mannshausen · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Abklatschen und weiter geht’s: Nach der ersten großen Enttäuschung der Saison, dem Aus im Verbandspokal, richten sich die Augen der Wormatia-Spieler auf den SV Auersmacher und den Alltag in der Oberliga. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Vier Spiele bestritt Wormatia Worms in der laufenden Spielzeit, viermal gab es anschließend Applaus und Beifall der VfR-Fans von den Rängen. Wenig verwunderlich nach den Siegen gegen Rot-Weiss Koblenz (4:1) und FK Pirmasens (4:0). Doch auch bei der ersten Niederlage bei der SV Elversberg II (0:1) und beim Pokalaus beim TSV Schott Mainz (1:3 n.V.) honorierten die Wormser Anhänger die Leistung und den Einsatz ihrer Mannschaft. Das Gefühl der Fans: die Wormaten und ihr Trainer Artur Lemm sind auf dem richtigen Weg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Ein gutes Gefühl für die gerade erst begonnene Spielzeit hat auch Rückkehrer Altin Vrella, der nach einem halbjährigen Intermezzo beim hessischen SV Hummetroth nun wieder mit dem Drachen auf der Brust aufläuft. Trotz der vermeidbaren Pleite im Saarland. Trotz des frühen Ausscheidens im Pokal beim Titelverteidiger. „Ich hatte keine tolle Nacht“, erklärte der Abwehrspieler tags darauf. Das Pokalspiel spukte wenig verwunderlich noch durch den Kopf des 27-Jährigen. Für Vrella hatte das Spiel schlecht begonnen. Beim Vorwärtsverteidigen trat er seinem Gegenspieler auf Höhe der Mittellinie schon früh auf den Fuß und sah nach 16 Minuten die Gelbe Karte. Kein gutes Vorzeichen gegen die exzellent besetzte Offensivreihe der Mainzer.

„Ich wusste schon, ich darf mir jetzt nichts mehr erlauben“ „Der 18-jährige Altin wäre dann vielleicht nicht mehr noch 100 Minuten auf dem Platz gestanden“, sagt Vrella, der sich des Risikos, vom Platz zu fliegen, fortan bewusst war. „Ich wusste schon, ich muss jetzt verantwortungsbewusst agieren und darf mir nichts mehr erlauben.“ Nah am Mann dran, sichere Tacklings – der Abwehrspieler spielte die Erfahrung aus, die Wormatia-Joker Isaac Okwubor noch fehlt. Der Stürmer kam in Halbzeit eins für den angeschlagenen Nicolas Obas, musste nach seinem Tor in Durchgang zwei aber wieder vom Feld, da er kurz vor seiner zweiten Gelben Karte stand. Altin Vrella berichtet von einer kurzen Unterhaltung in der Halbzeitpause mit Trainer Artur Lemm. „Er meinte zu mir: ‚Altin, ich muss dir nicht sagen, wie du dich auf dem Feld verhalten musst.‘“ Diese Ansage seines Coaches genügte. Anders als seine Mitspieler Raphael Akoto (Gelb-Rot in der 105+3. Minute) und Kapitän Tom Fladung (Zeitstrafe, 113.) spielte Vrella durch und verteidigte mit Geschick und auch jeder Menge Dusel bis in die 84. Minute die Führung der Wormser. Das Aus kam dennoch.