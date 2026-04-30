Wormatias Trainersuche: Weisenborn (noch) keine Option Weil der Posten des Sportlichen Leiters beim Wormser Oberligisten unbesetzt ist, ist auch der Präsident des VfR, Florian Natter, mehr in die Trainersuche eingebunden als üblich von Stefan Mannshausen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Cheftrainer in der Oberliga auf Zeit: Björn Weisenborn rückt nach der Spielzeit wieder in die Co-Trainer-Rolle der Wormaten. Und bleibt Coach der U21 des Vereins. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Langeweile hat Wormatia-Präsident Florian Natter derzeit nicht. Nach den Trennungen des Wormser Oberligisten von Coach Anouar Ddaou und Aydin Ay (Sportlicher Leiter) befindet sich der Verein nun zunächst mal auf Trainersuche. Gemeinsam mit Christoph Hartmüller, bei der Wormatia in der Regel für den sportlichen Bereich von der U17 bis zur U21 verantwortlich, führt der der Erste Vorsitzende des VfR Gespräche mit potenziellen Trainerkandidaten, deren Kreis inzwischen auf eine Handvoll möglicher Ddaou-Nachfolger eingegrenzt wurde.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Viele Bewerber schon vorab ohne große Chance Gesucht wird ein erfahrener Coach aus der Region. Weswegen viele der rund 40 Bewerber von vornherein keine reale Chance hatten, künftig die Wormaten anzuführen. „Einen Großteil der Bewerber haben wir rausselektiert”, bestätigt Natter, der junge Trainer aus Nachwuchsleistungszentren ohne jegliche Erfahrung im Männerbereich aktuell offensichtlich nicht für die ideale Besetzung des VfR-Trainerstuhls hält.

Aus diesem Grund ist auch Björn Weisenborn keine Option als Cheftrainer über den Sommer hinaus. Der Landesliga-Coach der Wormaten (und bisheriger Co von Ddaou), der aktuell als Interimslösung eine Doppel-Cheftrainer-Funktion im Verein ausübt, wird nach dieser Spielzeit wieder in seine bisherigen Positionen zurückkehren (Landesligatrainer und Co-Trainer Erste Mannschaft). „Wir haben mit der Zweiten nächste Saison viel vor und müssen aufpassen, dass wir unsere eigenen Trainertalente nicht ‘verbrennen’”, sagt Natter und verweist darauf, dass das Landesligateam des VfR, das Weisenborn seit Sommer anführt, die erste Cheftrainerposition des 31-Jährigen überhaupt sei. Wormatia Worms verliert auch seinen Torwarttrainer Der Plan des Vereins: Björn Weisenborn soll weiter seine Erfahrungen im Männerbereich sammeln, um in Zukunft dann möglichst auch für den Trainerposten der Ersten Mannschaft in Frage zu kommen. Weitere Eigenwerbung dafür kann Weisenborn im Heimspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal am Samstag (14 Uhr, EWR-Arena) betreiben.