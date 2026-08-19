Wormatias Pokaltraum geplatzt Schon früh verabschiedet sich Oberligist VfR Wormatia Worms aus dem Verbandspokal von Torben Schröder · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser

Fußball kann schmerzhaft sein. Raphael Akoto hilft Schlussmann Luca Pedretti auf. Foto: Kristina Schäfer

Mainz/Worms. Es ist der ganz große Traum bei Fans und Verantwortlichen des VfR Wormatia: Einmal wieder DFB-Pokal in Worms, wie letztmals vor acht Jahren gegen Werder Bremen (1:6). Erneut ist er geplatzt, unter dramatischen Umständen. 1:3 nach Verlängerung bei Oberliga-Konkurrent TSV Schott Mainz – verdient, wie Trainer Artur Lemm eingesteht. Doch eine Stunde lang sah es richtig gut aus, wie auch im Re-Live unserer Übertragung zu sehen ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Wir sind super ins Spiel gekommen“, sagt Innenverteidiger Altin Vrella, „wir haben alles umgesetzt, waren gut im Gegenpressing, haben Schott bespielt.“ Allein, nach Justin Barrys freiem Abschluss vor dem Keeper (6.) und Nicolas Obas Flachschuss von der Strafraumkante (10.) bleiben die dicken Chancen – die Mainzer hatten in der Startphase zwei mindestens ebenso klare – aus. Bis Isaac Okwubor, wie Vrella früh Gelb-vorbelastet und von Lemm doch auf dem Feld gelassen, Nico Jägers Dribbling gegen drei Mann mittig veredelte (48.).

Wormatia zunächst besser, dann drückend unterlegen Auch in den Minuten nach dem 1:0 hatten die Wormser Oberwasser. Doch dann entfachte Schott einen regelrechten Sturmlauf. Zehn glasklare Chancen folgten binnen 30 Minuten. Und da ist weder das vermeintliche noch das tatsächliche 1:1 mitgezählt. Karim Zeghli kassierte von Raphael Akoto einen Fußfeger, Abdellatif El Mahaoui schoss den Ball ins Tor, doch da war der überstürzte Elfmeter-Pfiff schon ertönt. El Mahaoui setzte den Strafstoß an die Latte (63.). Kaum jemals dürfte sich eine Mannschaft so über einen Elfmeter gegen sich gefreut haben. Doch der Mainzer Druck nahm Überhand. Standard, abgewehrt, reingeflankt, und Jan Just – der 2015/16 das Wormatia-Trikot trug – nickte zum 1:1 ein (84.). „Man hatte das Gefühl, dass jede vergebene Chance sie noch mehr motiviert hat“, sagt Vrella. Ein „extrem intensives Spiel, das auf unserem Niveau hochklassig war“, sah Lemm. „Wir waren etwa bis zur 55. Minute die bessere Mannschaft und kommen dann in eine Passivität, auch aufgrund der Qualität von Schott, die uns reingedrückt haben.“