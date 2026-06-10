Wormatias Jugendfußball weiterhin top Während Wormatia Worms seine Spitzenposition im Kreis Alzey-Worms behauptete, jubelte der TSV Gau-Odernheim sehr häufig über Aufstiege von Claus Rosenberg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Jugend des TSV Gau-Odernheim holte in der vergangenen Saison die meisten Titel im Kreis Alzey-Worms. Foto: Marion Alsan, TSV Gau-Odernheim

Worms/Alzey. Der VfR Wormatia Worms verteidigt in der Spielzeit 2025/26 seinen Status als erfolgreichster Jugendfußball-Verein im Kreis Alzey-Worms. Der VfR hält auch in der kommenden Runde die Fahnen des Kreises in der A- und C-Junioren-Regionalliga hoch. Als Zugabe gewannen die Wormser zwei Pokalfinals. Der TSV Gau-Odernheim jubelte in der abgelaufenen Saison von allen Jugendfußball-Klubs am häufigsten. Vier Titel gewannen die Petersberger. Die wichtigsten sind die beiden in der C-Jugend. Das Paradeteam klettert in die Verbandsliga, die Zweite folgt im Sog in die Landesliga. Außerdem holte der TSV Gau-Odernheim einen Pokalsieg. Aus RWO Alzeys forcierter Jugendarbeit resultieren zwei Titel. Die A-Jugend wurde in der Kreisliga ebenso Meister wie die D-Jugend. Alle aufstiegsberechtigten Mannschaften wollen voraussichtlich ihre Startrechte in den nächsthöheren Staffeln annehmen, teilte Niklas Lippold, der zuständige Kreisjugendleiter, auf Anfrage der VRM mit.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Resultate im Überblick: A-Junioren Regionalliga Südwest: 9. Wormatia Worms, 11. TSV Gau-Odernheim (Der Aufsteiger muss die Liga nach nur einer Saison verlassen).

Verbandsliga: 14. JSG Saulheim/Rheinhessen-Mitte (Der Aufsteiger muss die Liga nach nur einer Saison verlassen). Landesliga, Gruppe C: 1. JSG Fürfeld/Rheinhessen-Nord (Aufsteiger in Verbandsliga). Die Mannschaft verweist die JSG SV Guntersblum/Oppenheim mit neun Punkten Vorsprung auf Platz zwei. 12. SV Horchheim (Absteiger).