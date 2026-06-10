Wormatias Jugendfußball weiterhin top

Worms/Alzey. Der VfR Wormatia Worms verteidigt in der Spielzeit 2025/26 seinen Status als erfolgreichster Jugendfußball-Verein im Kreis Alzey-Worms. Der VfR hält auch in der kommenden Runde die Fahnen des Kreises in der A- und C-Junioren-Regionalliga hoch. Als Zugabe gewannen die Wormser zwei Pokalfinals.
Der TSV Gau-Odernheim jubelte in der abgelaufenen Saison von allen Jugendfußball-Klubs am häufigsten. Vier Titel gewannen die Petersberger. Die wichtigsten sind die beiden in der C-Jugend. Das Paradeteam klettert in die Verbandsliga, die Zweite folgt im Sog in die Landesliga. Außerdem holte der TSV Gau-Odernheim einen Pokalsieg.
Aus RWO Alzeys forcierter Jugendarbeit resultieren zwei Titel. Die A-Jugend wurde in der Kreisliga ebenso Meister wie die D-Jugend. Alle aufstiegsberechtigten Mannschaften wollen voraussichtlich ihre Startrechte in den nächsthöheren Staffeln annehmen, teilte Niklas Lippold, der zuständige Kreisjugendleiter, auf Anfrage der VRM mit.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Regionalliga Südwest: 9. Wormatia Worms, 11. TSV Gau-Odernheim (Der Aufsteiger muss die Liga nach nur einer Saison verlassen).
Verbandsliga: 14. JSG Saulheim/Rheinhessen-Mitte (Der Aufsteiger muss die Liga nach nur einer Saison verlassen).
Landesliga, Gruppe C: 1. JSG Fürfeld/Rheinhessen-Nord (Aufsteiger in Verbandsliga). Die Mannschaft verweist die JSG SV Guntersblum/Oppenheim mit neun Punkten Vorsprung auf Platz zwei. 12. SV Horchheim (Absteiger).
Kreisliga Alzey-Worms: 1. RWO Alzey (Aufsteiger in die Landesliga. Der Wartberg-Klub verweist den SV Gimbsheim mit zwei Zählern Vorsprung auf Platz zwei).
Kreispokal-Finale: JSG SV Guntersblum/Oppenheim – RWO Alzey 2:1.
Verbandsliga: 6. Wormatia Worms, 11. TSV Gau-Odernheim (Beide Teams haben souverän das Klassenziel erreicht).
Landesliga C: 1. Wormatia Worms II, 2. SV Gimbsheim (steigt auf, da Wormatia Worms bereits eine Mannschaft in der Verbandsliga hat), 11. SV Guntersblum (steigt in Kreisliga Alzey-Worms ab).
Kreisliga Alzey-Worms: 1. VfL Gundersheim (steigt in die Landesliga auf. Die Gundersheimer verwiesen den TSV Gau-Odernheim mit drei Punkten Vorsprung auf Platz zwei).
Kreispokal-Finale: TSV Gau-Odernheim II – Wormatia Worms II 0:2.
Regionalliga: 5. Wormatia Worms.
Verbandsliga: Keine Mannschaft aus dem Kreis Alzey-Worms dabei.
Landesliga A: 2. Wormatia Worms II (Der VfR verpasste gegenüber der TSG Deidesheim nur knapp den Titel).
Landesliga C: 1. TSV Gau-Odernheim (steigt in die Verbandsliga auf. Die Petersberger wurden unangefochten vor dem mit sechs Zählern Rückstand folgenden 1817 Mainz Meister).
Kreisliga Alzey-Worms: 1. TSV Gau-Odernheim II (steigt dank fünf Punkten Vorsprung auf RWO Alzey in die Landesliga auf. Auch, weil die erste Mannschaft als Meister in die Verbandsliga aufsteigt und damit der Zweiten Platz schafft).
Kreispokal-Finale: TSG Pfeddersheim – Wormatia Worms II 2:3.
Verbandsliga: 4. TSV Gau-Odernheim, 9. Wormatia Worms (Die Wormser mussten sich strecken, um die Klasse zu halten. Der TSV Gau-Odernheim hatte nichts mit Auf- oder Abstieg zu tun).
Landesliga C: 5. Wormatia Worms II, 8. SV Horchheim, 11. SV Guntersblum, 13. TSG Pfeddersheim. (Wormatia Worms II und der SV Horchheim spielten eine solide Runde. Der SV Guntersblum könnte sich durch einen Sieg im Entscheidungsspiel am 7. Juni über die JSG Volxheim/Rheinhessen noch vor dem Abstieg retten. Die TSG Pfeddersheim hat das Klassenziel verfehlt und steigt ab).
Kreisliga Alzey-Worms: 1. RWO Alzey (RWO Alzey steigt nach einem spannenden Dreikampf mit der JSG Westhofen/Gundheim und dem SV Horchheim II in die Landesliga auf).
Kreispokal-Finale: TuS Hochheim – SV Horchheim II 0:2.
Kreisliga Alzey-Worms: 1. TSV Gau-Odernheim (mit klarem Vorsprung vor Wormatia Worms auf Rang zwei).
Kreisklasse Alzey-Worms, A: 1. TSV Gau-Odernheim II (mit nur einem Zähler Vorsprung auf den SV Leiselheim II).
Kreisklasse Alzey-Worms, B: 1. SV Bechtolsheim (mit drei Punkten Vorsprung vor TuSHochheim).
Kreisklasse Alzey-Worms, C: 1. JSG FC Udenheim/Rheinhessen-Mitte (mit drei Zählern Vorsprung vor TuS Nack/Rheinhessische Schweiz).
Kreispokal-Finale: SV Guntersblum – TSV Gau-Odernheim II 0:7 (Der TSV Gau-Odernheim II hat sich zum zweiten Mal in Folge für den Championscup des Südwestdeutschen Fußballverbands qualifiziert).