Wormatias Jahresendspurt startet

Worms. Ein Auswärtsspiel beim FC Cosmos Koblenz, ein Heimauftritt gegen den FK Pirmasens – zwei Partien haben die Oberliga-Fußballer des VfR Wormatia Worms vor der Winterpause noch vor sich. Trainer Anouar Ddaou stellt dabei ganz klare Forderungen an seine Mannschaft.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Wir wollen die letzten beiden Spiele des Jahres in einer guten Art und Weise gestalten”, sagt der 45-jährige Coach vor der Partie am Samstag im Stadion Oberwerth in Koblenz (14 Uhr), „und da weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben.” Anknüpfen an das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II also, das die Wormser zwar verloren (1:2), in dem sie im ersten Durchgang aber mit dem aktuell besten Oberliga-Team auf Augenhöhe spielte.
Die FCK-Reserve, der FK Pirmasens und auch den TuS Koblenz zählt Anouar Ddaou zu den stärksten Mannschaften der laufenden Saison. Die Wormatia gehöre in der „Gruppe dahinter" (Anm. d. Red. FV Engers und FC Emmelshausen-Karbach) zu den Vereinen, die „Ambitionen haben, zur Topgruppe dazuzugehören.” Noch gehören die Wormser jedoch nicht zu diesem Toptrio, das den Regionalliga-Aufstieg wohl unter sich ausmachen wird. Das machten die Auftritte der vergangenen Wochen deutlich. Seit sechs Spielen ist das Ddaou-Team in der Liga ohne Sieg. Wormatias Auftritte gegen Pirmasens, TuS Koblenz und dem FCK unterstrichen die aktuellen Kraftverhältnisse in der Liga. Diese Teams sind aktuell besser als die Wormser. Stimmt der Spruch „Die Tabelle lügt nicht“ also? „Am Anfang der Saison kann die Tabelle noch lügen”, sagt Ddaou und fügt hinzu. „Früher oder später etabliert sich aber immer eine Spitzengruppe.”
Zu dieser wollen die Wormser, trotz schon zehn Punkte Rückstand, in den kommenden Monaten den Kontakt nicht vollends verlieren. Unabhängig von der Tabelle gilt für Ddaou: In jedem Spiel möchte der VfR-Trainer eine eigene Mannschaft sehen, die sich entwickelt und an den Matchplan hält. Ein Team, das diszipliniert auftritt und mit Leidenschaft agiert. Egal ob beim vorletzten VfR-Auftritt des Jahres beim starken Aufsteiger Cosmos Koblenz (Platz acht, 26 Punkte), den die Wormser im Hinspiel dank eines Tores von Mert Özkaya knapp mit 1:0 besiegten (Cosmos vergab dabei einen Elfmeter) oder im Duell gegen den Tabellenführer aus Pirmasens. „Wir greifen jetzt noch zweimal an und wollen mit einem guten Gefühl in die Winterpause.”
Diese beginnt für die Wormaten unmittelbar nach dem letzten Heimspiel am 6. Dezember gegen den Rivalen aus Pirmasens. Anschließend wird es zu Veränderungen im VfR-Kader kommen, bestätigt Anouar Ddaou. Das betreffe sowohl Zu- als auch Abgänge. Namen verrät der Wormser Coach nicht. Mit einer Ausnahme: Alazar Mulugeta, seit mehreren Wochen Trainingsgast bei den Wormsern, ist ab sofort spielberechtigt. Der zentrale kanadische Mittelfeldspieler, der sich in Eigeninitiative beim Landesliga-Team der Wormser vorgestellt hatte und durch seine Fähigkeiten rasch Trainingsgast beim Oberligateam wurde, könnte künftig also im Spieltagskader des Ddaou-Teams auftauchen.
Für Vasileios Siontis gilt das beim Spiel gegen Cosmos Koblenz nicht. Der 19-jährige Allrounder fehlt dem VfR wegen einer muskulären Verletzung. Dafür kehrt Torwart Tobias Edinger nach seiner abgelaufenen Rotsperre ins Tor der Wormaten zurück. Auch Moritz Gotthardt (zuletzt krank) ist einsatzfähig.