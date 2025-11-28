Wormatias Jahresendspurt startet

Zerrung oder gar Muskelfaserriss: Wormatia-Youngster Vasileios Siontis, hier im Heimspiel gegen Sandro Kempf, (SV Auersmacher) fehlt den Wormser in Koblenz: Rechts: Nico Jäger. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press - Archiv

Worms. Ein Auswärtsspiel beim FC Cosmos Koblenz, ein Heimauftritt gegen den FK Pirmasens – zwei Partien haben die Oberliga-Fußballer des VfR Wormatia Worms vor der Winterpause noch vor sich. Trainer Anouar Ddaou stellt dabei ganz klare Forderungen an seine Mannschaft.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Auf die Art und Weise kommt es an

„Wir wollen die letzten beiden Spiele des Jahres in einer guten Art und Weise gestalten”, sagt der 45-jährige Coach vor der Partie am Samstag im Stadion Oberwerth in Koblenz (14 Uhr), „und da weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben.” Anknüpfen an das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II also, das die Wormser zwar verloren (1:2), in dem sie im ersten Durchgang aber mit dem aktuell besten Oberliga-Team auf Augenhöhe spielte. Die FCK-Reserve, der FK Pirmasens und auch den TuS Koblenz zählt Anouar Ddaou zu den stärksten Mannschaften der laufenden Saison. Die Wormatia gehöre in der „Gruppe dahinter" (Anm. d. Red. FV Engers und FC Emmelshausen-Karbach) zu den Vereinen, die „Ambitionen haben, zur Topgruppe dazuzugehören.” Noch gehören die Wormser jedoch nicht zu diesem Toptrio, das den Regionalliga-Aufstieg wohl unter sich ausmachen wird. Das machten die Auftritte der vergangenen Wochen deutlich. Seit sechs Spielen ist das Ddaou-Team in der Liga ohne Sieg. Wormatias Auftritte gegen Pirmasens, TuS Koblenz und dem FCK unterstrichen die aktuellen Kraftverhältnisse in der Liga. Diese Teams sind aktuell besser als die Wormser. Stimmt der Spruch „Die Tabelle lügt nicht“ also? „Am Anfang der Saison kann die Tabelle noch lügen”, sagt Ddaou und fügt hinzu. „Früher oder später etabliert sich aber immer eine Spitzengruppe.”